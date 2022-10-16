Про це Зеленський сказав під час вечірнього звернення.

"І хоча наші експортні можливості ще далеко не повні, все ж ми змогли експортувати майже 8 мільйонів тонн продовольства морським шляхом – це понад 300 суден. 60% цього обсягу було спрямовано в Африку та Азію. Це глобальна місія нашої країни: і завдяки українському постачанню цілі регіони світу зберігають соціальну й політичну безпеку", - розповів він.

Він подякував усім, хто забезпечив відповідний результат: аграріям, транспортникам, працівникам портів, дипломатам і оборонцям країни, які повертають безпеку на море

"І нашим партнерам хочу подякувати, які змогли і які допомогли з цією ініціативою. Зокрема Генеральному секретарю ООН Гутеррешу й Президенту Туреччини Ердогану. Маємо зробити все, щоб український зерновий експорт тільки розширювався. Це й для наших людей робочі місця, і експортні доходи. Плюс кошти, щоб провести посівну наступного року. Але й для всього світу – одна з ключових гарантій стабільності", - додав він.

27 вересня уряд України повністю заборонив експорт до Росії. Постанова буде діяти до дня припинення або скасування воєнного стану та припинення застосування РФ недружніх дій проти України.