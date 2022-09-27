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Уряд України повністю заборонив експорт до Росії

27 вересня, 2022 вiвторок
18:09
Економіка санкції проти РФ

Кабмін ухвалив постанову "Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації"

Рішення уряд ухвалив на засіданні 27 вересня, повідомляє Мінекономіки.

Постанова буде діяти до дня припинення або скасування військового стану та припинення застосування РФ недружніх дій проти України.

Постановою передбачається заборонити вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговельною або країною призначення яких є РФ.

"Ми продовжуємо санкційний тиск проти РФ. Ця постанова – ще один з багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції – це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й упередження агресії в майбутньому. Хочу констатувати, що з початку війни експорт товарів до РФ де-факто було зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні", - заявила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

За прогнозами уряду, таке рішення не буде мати негативних економічних наслідків.

"За даними статистики, за період з березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію РФ склав всього 4,2 млн доларів. Переважно це була продукція з чорних металів на суму 4,189 млн доларів і хімічна продукція на 57,2 тисячі доларів. Для порівняння: тільки в січні 2022 року українські підприємства експортувало до РФ товарів на 250 млн доларів", - пояснюють в Мінекономіки.

Крім того, ембарго на експорт допоможе українським компаніям, що мали контрактні зобов’язання перед суб’єктами РФ, встановити юридичну чіткість у питанні невиконання контрактів. І тепер вони зможуть сконцентрувати активність на інших ринках, додали в міністерстві.

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Кабмін
санкції проти Росії
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2022, вiвторок
27 вересня
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