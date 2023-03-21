Про це він розповів в етері Еспресо.

Народний депутат дав коментар щодо оцінки Державного департаменту США української преси як "частково вільної".

"Держдепартамент пояснив з чим пов'язана така оцінка. У тому числі з тим, що абсолютно незаконно вимкнули з ефіру телеканали "Еспресо", "5 канал" і "Прямий", на що Держдеп прямо вказує, також створення єдиного керованого марафону. Наша влада обрана у демократичний спосіб. А демократичне обрання кожної влади – це не заслуга цієї влади, а заслуга попередньої. На жаль, ті тенденції, які ми бачимо зараз, зокрема з обмеженням свободи слова, про що говорить Держдеп США, показують, що чинна українська влада до кінця не стала на шлях нормального демократичного розвитку. Вірю, що стане, тому що ми – форпост боротьби за демократію у світі й ми не можемо мати "частково вільну" пресу. Ми повинні мати вільну пресу!" - наголосив народний депутат України.

Микола Княжицький зауважив, що вільна преса й існує для того, щоб критикувати як владу, так і опозицію, бо так побудоване демократичне суспільство. Інша справа, що ці всі канали, які вимкнули, є проукраїнськими та патріотичними, і вони не лише критикують, але й підтримують кроки влади та президента.