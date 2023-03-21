Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Відключення з етеру "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу", цензура та обмеження контенту: Держдеп США опублікував доповідь, в якій оцінив пресу України як "частково вільну"

Відключення з етеру "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу", цензура та обмеження контенту: Держдеп США опублікував доповідь, в якій оцінив пресу України як "частково вільну"

21 березня, 2023 вiвторок
13:45
Суспільство Військова журналістика

Державний департамент США опублікував доповідь за 2022 рік, в якій оцінив пресу України як "частково вільну"

Повний матеріал доповіді, щодо практики дотримання прав людини за 2022 рік, опублікували на сайті Державного департаменту США.

У частині матеріалу, який сфокусований на посилення державного контролю над ЗМІ, зазначається, що неурядова організація Freedom House оцінила пресу України як "частково вільну". Незалежні ЗМІ та сайти новин в Інтернеті були активними та висловлювали широкий спектр поглядів, але уряд вжив певних заходів для обмеження ЗМІ та свободи вираження поглядів, нібито для протидії російській дезінформації та розв'язання інших проблем безпеки під час війни.

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії телевізійні ЗМІ об’єдналися навколо урядових програм. Наприкінці лютого шість телеканалів (1+1, Україна 24, Інтер, ICTV, Суспільний мовник Національна суспільна телерадіокомпанія (НСТУ) та державне видання "Рада" почали вести цілодобові трансляції українською мовою, щоб донести  громадськості єдине повідомлення воєнного часу.

У березні РНБО в умовах воєнного стану видала розпорядження про уніфікацію інформаційного потоку країни, зобов'язавши всі національні телеканали видавати єдиний 24-годинний випуск програм.

Згодом спостерігачі за ситуацією висловили занепокоєння, що єдине телевізійне мовлення може зрештою полегшити державний контроль над мовленням. Канали, які вважаються афілійованими з опозиційними партіями, зокрема "5 канал", "Прямий" та "Еспресо", офіційно не були запрошені до участі в єдиному мовленні, хоча час від часу ці три канали добровільно транслювали 24-годинну програму інших каналів. 

Також, як пишуть у Держдепі, посадовці відмовили каналам у доступі до урядових процедур після того, як вони висвітлювали "делікатні питання". 

Також Надходили повідомлення про продовження фінансового та політичного тиску на НСТУ з метою узгодження та підтримки урядової політики. Місцеві відділення "Суспільного" стверджували, що високопоставлені представники Офісу президента та інших державних органів лобіювали наглядову раду мовника, аби підтримати обраних кандидатів на ключові керівні посади. 

У Держдепі зауважили, що, крім того, були зафіксовані випадки, коли уряд застосовував цензуру, обмежував вміст, караючи окремих осіб та ЗМІ за нібито проросійські погляди та поширення дезінформації з РФ шляхом накладення фінансових санкцій, заборони вебсайтів та блокування телеканалів.

Національна безпека

Держдеп наголошує, що з початку повномасштабного вторгнення як незалежні, так і державні ЗМІ періодично вдавалися до самоцензури, коли висвітлювали історії, які могли бути визнані громадськістю "недостатньо патріотичними" або використані Росією в пропагандистських цілях", - йдеться у доповіді. 

"10 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила про проведення позапланових перевірок шести телеканалів: "Україна", "5 канал", "Прямий", "Україна 24", "Еспресо" та "4 канал" через наявність у їхніх передачах відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої інформації, що охороняється законом", - йдеться у доповіді. 

  • За даними видання "Детектор Медіа", у травні 2022 року Еспресо став одним із лідерів за кількістю переглядів на YouTube.
  • Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка (5 канал, Прямий та Еспресо) вимкнули з цифрового ефіру, тому що частково вони транслювали П. Порошенка, це нібито несе шкоду через "нарцисизм" п'ятого президента.
  • Згодом було зареєстовано електронну петицію про повернення в цифровий ефір Еспресо, 5 каналу і Прямого. На 1 липня вона набрала необхідні для подальшого розгляду 25 тис. голосів.
  • 8 липня бізнес-омбудсмен Роман Ващук наголосив, що реалізація єдиної інформаційної політики в умовах війни є концептуально правильним кроком. Проте важливо не лише впроваджувати правильні ідеї, але й забезпечувати їх реалізацію у належний спосіб.
  • Голова Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що Еспресо, 5 каналу й Прямого немає в телемарафоні через потребу змінювати його формат або бачення каналів щодо нього.
цензура
РНБО
суспільне мовлення
війна з Росією
США
пропаганда
Читайте також:
20 березня, 2023 понедiлок
Запорізький фронт почав оживати, починається період формування майбутнього полю бою, - Згурець
Виталий Портников
19 березня, 2023 неділя
Путін обов'язково полетить у Таджикистан як країну-учасницю Римського статуту, щоб принизити міжнародне право, - Портников
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
20 березня, 2023 понедiлок
У Москві завершилася неформальна зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна, яка тривала 4,5 години
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.02
  • EUR
    Купівля 40.36
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
21 березня
14:52
Сергій Льовочкін
Нардепа від забороненої ОПЗЖ Льовочкіна виключили з Комітету з питань нацбезпеки
14:50
Японські депутати купили 20 авто для ЗСУ
14:47
Збройні Сили України
В Україні військові матимуть випробувальний термін для контракту
14:46
Україна повернула 15 дітей
Україна повернула 15 депортованих РФ дітей, - омбудсмен Лубінець
14:37
Ексклюзив
Володимир Путін і Сі Цзіньпін
Китай "з'їсть" Росію й не помітить, - дипломат Огризко
14:30
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Китай надав Росії безпілотників та деталей до них на $12 млн, - NYT
14:27
Руслан Стефанчук і Урмас Рейнсалу
Стефанчук зустрівся з головою МЗС Естонії Рейнсалу: серед тем переговорів був вступ України до НАТО
14:17
Український військовий
Українські захисники зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках. Рада прийняла закон
14:12
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Постачання МіГів Україні не змінить ситуацію "в небі", але може підштовхнути партнерів до F-16, - Ігнат
14:09
ЗСУ
Україна, ймовірно, контратакуватиме в Запорізькій і Луганській областях, найближчі 6 місяців стануть ключовими, – Bild
14:03
OPINION
Лєна Чиченіна
Про кадровий голод та відсутність "самогубців"
13:55
Верховна Рада
Верховна Рада виділила додаткові пів трильйона на безпеку та оборону
13:53
ЗАЕС
Псевдокерівнику Запорізької АЕС повідомили про підозру, - СБУ
13:49
Петер Сіярто
Угорщина назвала умову, за якої підтримає вступ України до ЄС і НАТО
13:45
Оновлено
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва
13:38
Едді Хірн
Найвпливовіший промоутер світу різко висловився щодо розподілу гонорарів між Усиком та Ф'юрі
13:35
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Візит прем'єра Японії в Київ - це ознака змагальності з КНР за лідерство в Тихоокеанському регіоні, - політексперт Цибулько
13:34
Вибух у Криму
"Залізницею вже необхідно виїжджати": ЗСУ заявили, що вибухи в тимчасово окупованому Джанкої - сигнал для РФ
13:25
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
Голова Мюнхенської конференції про візит Сі Цзіньпіня до Путіна: "Видно, хто кухар, а хто офіціант"
13:09
Урсула фон дер Ляєн
Україна отримала від Євросоюзу 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги
13:01
Оновлено
Рада призначила віцепрем'єра з іновацій і двох міністрів
12:55
Ексклюзив
путін
Ордер на арешт Путіна - це посил російським елітам, - Денисенко
12:54
На фото Збройні сили України
Окупанти намагаються просунутися до центру Бахмута, але ЗСУ тримають оборону, - Сирський
12:51
російська армія, мобілізація
РФ щомісяця вдається мобілізувати близько 20 тисяч осіб, - ГУР
12:41
РосЗМІ повідомили, що внаслідок вибухів у Джанкої серйозно пошкоджено залізничну станцію
12:22
Відкрив прицільний вогонь по автомобілю з подружжям: правоохоронці Харківщини ідентифікували російського командира
12:13
Ерлінг Холанд
Євро-2024: Найкращий бомбардир Європи пропустить матч проти Іспанії
12:08
OPINION
Віктор Каспрук
Нинішня Росія не піддаватиметься трансформації
12:06
Електроенергія
Енергосистема України працює із резервом потужності, - міністр Галущенко
11:47
Тайсон Ф'юрі (ліворуч) та Деонтей Вайлдер
Ексчемпіон світу спрогнозував нокаут у бою Усика проти Ф'юрі
11:41
Авдіївка
В Авдіївці наразі залишаються понад 2 тисячі людей, - голова МВА
11:21
Євген Коноплянка (ліворуч)
Колишній тренер "Динамо" розкритикував Ротаня за повернення Коноплянки до збірної України
11:03
Рой Ходжсон
Екстренер збірної Англії у 75 років очолив клуб АПЛ
10:47
нафта танкер корабель
Росія цьогоріч стала найбільшим постачальником нафти до Китаю, - Reuters
10:40
Путін і Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю з візитом
10:37
Розвідували позиції української ППО: СБУ затримала в Одесі двох ворожих інформаторів
10:34
Інфографіка
валюта євро
Курс валют на 21 березня: євро дорожчає
10:07
Експоліцейський з Ізюма
Тікав від відповідальності та наступив на російську міну: перед судом постане експоліцейський з Ізюма, який працював на окупантів
10:05
OPINION
Сергій Фурса
Імітація сили. "Дерзкий в подворотне" - улюблена гра Путіна
10:02
Олаф Шольц
Шольц про війну РФ в Україні: маємо готуватися до факту, що це займе тривалий час
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV