Україна готує аеродроми для винищувачів F-16

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

"Потрібно готувати аеродромну інфраструктуру для того, щоб пілоти могли сідати безпечно на злітно-посадкові смуги. У цьому питанні вже робота ведеться в різних регіонах України. Підключено, зокрема, і Міністерство оборони, і Міністерство інфраструктури та інші профільні відомства для того, щоб допомогти нам зробити аеродромну мережу", - заявив він.

За словами Ігната, у майбутньому військові аеродроми можуть стати місцями спільного базування для цивільної та бойової авіації.

Зокрема на нових аеродромах могли б розмістити американські винищувачі F-16, які нині найбільше розглядаються для можливої передачі Україні через їх багатофункціональність. Відомо, що один такий літак може здійснювати удари по наземних цілях різними типами зброї (бомби, ракети тощо), а також стати частиною ППО, захищаючи небо від повітряних атак.

"Це (передача літаків від союзників - ред.) дуже допомогло б Україні на шляху до перемоги й деокупації наших земель. Скільки часу це займе - тут можна говорити досить умовно, тому що є терміни надзвичайно великі, а в умовах війни такі терміни для навчання пілотів та інженерно-авіаційного складу не підходять в умовах війни", - каже Ігнат.

26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.