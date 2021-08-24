Україна і Франція готові провести зустріч у "нормандському" форматі на рівні міністрів закордонних справ, - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з французьким колегою Жаном Івом Ле Дріаном, повідомляє ЄП

Кулеба зазначив, що міністри "єдині у думці" про те, що формат має працювати.

"Ми розуміємо, що це насамперед залежить від позиції Росії. Користуючись нагодою, хочу підтвердити, що ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ. Сподіваємося, що наш російський колега, міністр Лавров, так само конструктивно і добросовісно підійде до проведення цієї зустрічі. Ми так само працюватимемо над організацією саміту у "Нормандському форматі"", - зазначив він.

