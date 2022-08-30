Україна і Польща розроблятимуть проєкт трубопроводу для відправки рослинної олії до порту Гданська
Польща та Україна прагнуть спільно реалізувати новий проєкт із будівництва транскордонного трубопроводу, який дозволяв би транспортувати українську рослинну олію до порту міста Гданськ
Про це у вівторок заявила канцелярія прем’єр-міністра Польщі, повідомляє видання WNP.
"Рада міністрів схвалила подання міністерства сільського господарства й сільського розвитку для укладання меморандуму про взаєморозуміння… щодо розбудови проєкту транскордонного трубопроводу для транспортування рослинної олії з України до порту Гданськ", - йдеться в повідомленні.
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Відомо, що до проєкту будуть залучені міністерства сільського господарства та інфраструктури України та Польщі.
"Втілення в життя меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та посилить продовольчу безпеку в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод. Відповідно, це має знизити міграційний тиск на Європу", – заявили у канцелярії польського прем’єра.
Окрім цього, планується, що після укладання меморандуму Україна та Польща створять робочі групи, які представлять можливі варіанти місця розташування проєкту.
Меморандум буде ухвалений строком на три роки й буде автоматично продовжуватися на аналогічний період.
У канцелярії прем’єра Польщі підкреслюють, що до початку повномасштабного вторгнення Росії Україна була одним із найбільших експортерів рослинної олії у світі, а 90% цього експорту вивозилося через Чорне море.
- 22 серпня стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України спільно з Держспецзв'язку та Канцелярією прем'єр-міністра Республіки Польща підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту.
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