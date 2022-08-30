Україна і Польща розроблятимуть проєкт трубопроводу для відправки рослинної олії до порту Гданська

Про це у вівторок заявила канцелярія прем’єр-міністра Польщі, повідомляє видання WNP.

"Рада міністрів схвалила подання міністерства сільського господарства й сільського розвитку для укладання меморандуму про взаєморозуміння… щодо розбудови проєкту транскордонного трубопроводу для транспортування рослинної олії з України до порту Гданськ", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що до проєкту будуть залучені міністерства сільського господарства та інфраструктури України та Польщі.

"Втілення в життя меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та посилить продовольчу безпеку в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод. Відповідно, це має знизити міграційний тиск на Європу", – заявили у канцелярії польського прем’єра.

Окрім цього, планується, що після укладання меморандуму Україна та Польща створять робочі групи, які представлять можливі варіанти місця розташування проєкту.

Меморандум буде ухвалений строком на три роки й буде автоматично продовжуватися на аналогічний період.

У канцелярії прем’єра Польщі підкреслюють, що до початку повномасштабного вторгнення Росії Україна була одним із найбільших експортерів рослинної олії у світі, а 90% цього експорту вивозилося через Чорне море.

22 серпня стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації України спільно з Держспецзв'язку та Канцелярією прем'єр-міністра Республіки Польща підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту.

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