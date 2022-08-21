Україна і Росія не залишаться на політичній карті світу у тому вигляді, у якому вони зараз є, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Сенс у перемовинах є, коли сторони знають про що вони перемовляються, тобто якщо є платформа для цих перемовин. От умовно кажучи, якщо Путін говорить, що хоче визнання російського Криму та незалежність "ДНР ", "ЛНР ", а зі свого боку гарантує невтручання у внутрішні справи України, то це зазіхання на територіальну цілісність України, але це платформа для перемовин. Або якщо Зеленський говорить, що готовий відкласти питання Криму, а на Донбасі мають бути миротворчі сили й російські війська повинні залишити територію України – це платформа для перемовин. А коли Путін говорить, що всіх знищить, то це не платформа для перемовин. Весь час кажу одну просту річ, яку українці мають прийняти як даність, що ці дві країни не залишаться на політичній карті світу у тому вигляді, у якому вони зараз є. Україні та Росії нема разом місця на політичній карті, тому що одна з них вважає іншу своєю територією. І тут немає платформи", - пояснив журналіст.



Віталій Портников зазначив, що ми прекрасно розуміємо реальну мету Путіна з відновленням Радянського Союзу у кордонах 1991 року, і ймовірно без Латвії, Литви та Естонії, тому що він не захоче ядерного конфлікту. Якби не було ядерної зброї у НАТО, то ця опція також би ним розглядалася.



"І він починає з України, що абсолютно логічно, бо без України ця імперія не виглядає відновленою і, найголовніше, європейською. Для того, щоб Російська імперія була гравцем на Європейському континенті, вона має окупувати територію України. Але з нашої точки зору, це неправильно, тому що це окупація країни, яку ми не вважаємо частиною Росії. Ми не маємо бути інструментом для Росії. У нас абсолютно інша ціль – відстояти свою незалежність, повернути собі територіальну цілісність, отримати гарантії безпеки у вигляді НАТО та наш цивілізаційний вибір спрямований до ЄС. І відповідь на питання, чи є про що тут домовлятися Зеленському і Путіну, буде однозначною - ні, немає", - підкреслив Портников.



Журналіст зазначив, що, на його думку, ця війна закінчиться без будь-яких перемовин.

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