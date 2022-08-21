До Зеленського дійшло, що переговори з Путіним можливі лише після деокупації територій України,- політолог Магда

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що Володимир Зеленський досить вичерпно відповів, що переговори з Путіним можуть бути лише тоді, коли всі території України будуть деокуповані. Мова йде не тільки про території, які були захоплені Росією після 24 лютого, а й про всі території України в цілому. Усвідомлення цього прийшло до українського керівництва не відразу, проте з'явилось воно після героїчного протистояння українського народу російській агресії", - пояснив Магда.

Політолог наголосив, що зацікавленість Ердогана в переговорах Зеленського та Путіна покликана його ж власними інтересами.

"Ердоган завжди має власні інтереси. І в українській ситуації він також має власні інтереси. В нього дуже скоро вибори й він намагається показати себе, як впливового політика. До того ж в економіці Туреччини є деякі проблеми. Тому те, що Ердоган шукає для себе виграшні позиції є очевидним фактом", - додав він.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган після зустрічі із Зеленським та Генсекретарем ООН 18 серпня сказав, що війна РФ в Україні має завершитись за столом перемовин і додав, що учасники зустрічі поділяють його думку.