Україна ініціює екстрадицію ката "Ізоляції" Бражникова, який втік до Франції

Про це повідомив начальник департаменту "військових злочинів" Офісу генпрокурора Юрій Рудь, передає РБК-Україна.

"Те, що він (Бражников - ред.) перебуває за кордоном, не дозволить йому уникнути відповідальності і того покарання, яке визначить суд", - сказав Рудь.

Начальник департаменту зазначив, що на найближчому засіданні суду прокуратура подасть клопотання про розшук Бражникова та ініціює його екстрадицію.

Безперешкодно втекти з України Бражникову вдалося завдяки тому, що термін запобіжного заходу завершився, а клопотання про новий суд не встиг розглянути. Рудь наголосив, що між правоохоронцями і обвинуваченим не було жодних домовленостей.

У 2019 році Бражников потрапив на підконтрольну Україні територію під час обміну полоненими. Згодом стало відомо, що він був наглядачем в "Ізоляції" і катував ув'язнених. Йому повідомили про підозру та передали обвинувальний акт до суду. Згодом справу з Донецька передали до Оболонського райсуду Києва. На перше засідання Бражников не з'явився. Тоді стало відомо, що обвинувачений знаходиться у Франції.