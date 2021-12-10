Україна ініціює екстрадицію ката "Ізоляції" Бражникова, який втік до Франції
Офіс генерального прокурора України збирається ініціювати розшук та екстрадицію екснаглядача донецької в'язниці окупантів "Ізоляція" Євгена Бражникова
Про це повідомив начальник департаменту "військових злочинів" Офісу генпрокурора Юрій Рудь, передає РБК-Україна.
"Те, що він (Бражников - ред.) перебуває за кордоном, не дозволить йому уникнути відповідальності і того покарання, яке визначить суд", - сказав Рудь.
Начальник департаменту зазначив, що на найближчому засіданні суду прокуратура подасть клопотання про розшук Бражникова та ініціює його екстрадицію.
Безперешкодно втекти з України Бражникову вдалося завдяки тому, що термін запобіжного заходу завершився, а клопотання про новий суд не встиг розглянути. Рудь наголосив, що між правоохоронцями і обвинуваченим не було жодних домовленостей.
У 2019 році Бражников потрапив на підконтрольну Україні територію під час обміну полоненими. Згодом стало відомо, що він був наглядачем в "Ізоляції" і катував ув'язнених. Йому повідомили про підозру та передали обвинувальний акт до суду. Згодом справу з Донецька передали до Оболонського райсуду Києва. На перше засідання Бражников не з'явився. Тоді стало відомо, що обвинувачений знаходиться у Франції.
- Нагадаємо, у березні 2020 року Станіслав Асєєв назвав імена тих, хто допомагав терористам катувати полонених та повернувся до України під час обміну полоненими. Один із них - Євген Бражников.
- 26 листопада 2021 року адвокат Бражникова Віталій Гончаров заявив, що його клієнт виїхав із України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.16
-
EUR
Купівля 30.29Продаж 30.71
- Актуальне
- Важливе