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Україна ініціює екстрадицію ката "Ізоляції" Бражникова, який втік до Франції

10 грудня, 2021 п'ятниця
18:28

Офіс генерального прокурора України збирається ініціювати розшук та екстрадицію екснаглядача донецької в'язниці окупантів "Ізоляція" Євгена Бражникова

Про це повідомив начальник департаменту "військових злочинів" Офісу генпрокурора Юрій Рудь, передає РБК-Україна.

"Те, що він (Бражников - ред.) перебуває за кордоном, не дозволить йому уникнути відповідальності і того покарання, яке визначить суд", - сказав Рудь.

Начальник департаменту зазначив, що на найближчому засіданні суду прокуратура подасть клопотання про розшук Бражникова та ініціює його екстрадицію.

Безперешкодно втекти з України Бражникову вдалося завдяки тому, що термін запобіжного заходу завершився, а клопотання про новий суд не встиг розглянути. Рудь наголосив, що між правоохоронцями і обвинуваченим не було жодних домовленостей.

У 2019 році Бражников потрапив на підконтрольну Україні територію під час обміну полоненими. Згодом стало відомо, що він був наглядачем в "Ізоляції" і катував ув'язнених. Йому повідомили про підозру та передали обвинувальний акт до суду. Згодом справу з Донецька передали до Оболонського райсуду Києва. На перше засідання Бражников не з'явився. Тоді стало відомо, що обвинувачений знаходиться у Франції.

  • Нагадаємо, у березні 2020 року Станіслав Асєєв назвав імена тих, хто допомагав терористам катувати полонених та повернувся до України під час обміну полоненими. Один із них - Євген Бражников.
  • 26 листопада 2021 року адвокат Бражникова Віталій Гончаров заявив, що його клієнт виїхав із України.
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Донецьк
ізоляція
Офіс генерального прокурора
катівня
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