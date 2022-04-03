Україна ініціює спецзасідання Постійної ради ОБСЄ через злочини росіян

Про це повідомили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні, пише Укрінформ.

"Ми звернулися до Польського головування з проханням скликати спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у зв’язку з масовими вбивствами та тортурами проти цивільного населення, які вчинили російські солдати у містах та селах Київської області, зокрема у Бучі", - повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, напередодні Київська область були звільнені від ворога. У звільнених містах та селах зафіксовано масові вбивства росіянами цивільних осіб. Зокрема, у звільненій від загарбників Бучі виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.

31 березня, Росія заблокувала продовження роботи місії ОБСЄ в Україні. Проте в нашому МЗС наголосили, що деструктивна позиція РФ не дозволить їй уникнути відповідальності.

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