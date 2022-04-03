Україна ініціює спецзасідання Постійної ради ОБСЄ через злочини росіян
Українська делегація в ОБСЄ скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у зв’язку з масовими вбивствами та тортурами проти цивільних, вчинених російськими військами на Київщині, зокрема, у Бучі
Про це повідомили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні, пише Укрінформ.
"Ми звернулися до Польського головування з проханням скликати спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у зв’язку з масовими вбивствами та тортурами проти цивільного населення, які вчинили російські солдати у містах та селах Київської області, зокрема у Бучі", - повідомив співрозмовник.
- Нагадаємо, напередодні Київська область були звільнені від ворога. У звільнених містах та селах зафіксовано масові вбивства росіянами цивільних осіб. Зокрема, у звільненій від загарбників Бучі виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
- 31 березня, Росія заблокувала продовження роботи місії ОБСЄ в Україні. Проте в нашому МЗС наголосили, що деструктивна позиція РФ не дозволить їй уникнути відповідальності.
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