Україна керує 45% території Донецької області, - Павло Кириленко

Про це Павло Кириленко заявив в етері телемарафону.

"Донеччина, Луганщина є найгарячішими точками. Тут просто необхідно розділяти, що на Луганщині основне місто – Лисичанськ, на яке ворог просувається, а на Донеччині лишилося і лишається, і ми впевнені, що зупинимо ворога і в подальшому звільнимо наші окуповані території – але наразі залишається під контролем 45%. Це практично половина області, це при тому, що третина окупована була протягом восьми років до повномасштабного вторгнення", - сказав голова Донецької ОВА.

За словами Кириленка, обстрілюються фактично всі населені пункти Донеччини.

"Обстріли на території Донеччини – настільки руйнівні і настільки їх велика кількість, тому що більша площа і лінія фронту. Обстрілюються фактично всі населені пункти області. Постійно", - розповів Павло Кириленко.

30 червня російські окупанти обстріляли Слов'янськ із касетних снарядів. Щонайменше шість людей постраждало.

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