Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року, - Резніков
Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року, а наші Збройні Сили вже показали, що перемога для нас є реалістичною
Такий коментар дав міністр оборони України Олексій Резніков виданню El Mundo
Зокрема, він заявив, що завдяки підтримці Заходу Україна виконує місію засновників НАТО. Бо українські військові – це щит Європи на Сході від російської загрози.
"Для нас час має вирішальне значення. Продовження або заморожування війни означає втрати людей і людські страждання", - сказав міністр.
Він також додав, що цього року Україна хоче змінити ситуацію на полі бою. Українська армія вже показала на полі бою, що перемога можлива і для її досягнення потрібна підтримка.
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