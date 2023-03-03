Україна конфіскувала активи двох банків РФ на 17 млрд грн, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у Києві, передає видання Укрінформ.

"Перший реалізованим кейс в Україні ми вже маємо – це конфіскація активів двох російських банків на суму 17 млрд грн. Інших кейсів, на жаль, поки що немає, але робота активно продовжується. Інфраструктура для цього фактично створена", - сказав Шмигаль.

Окрім цього, він також нагадав, що МВФ ще у квітні 2022 року відкрив спеціальний адміністративний рахунок, через який до України від партнерів торік надійшло $2,2 млрд.

"І конфісковані кошти теж через нього можуть надходити для потреб України", - зазначив прем’єр.

Крім того, додається, що Світовий банк створив довірчий рахунок, через який до України надходили всі кошти від Сполучених Штатів.

"І через нього також можна буде отримувати конфісковані кошти, зокрема суверенні активи Росії, які на сьогодні заморожені", - сказав Шмигаль.

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Водночас він також наголосив, що однією із нагальних проблем залишається питання законодавчого врегулювання самої процедури конфіскації російських активів.

"Сьогодні ми активно працюємо з країнами G7, всіма міжнародними фінансовими організаціями, зокрема, виносимо це питання для обговорення на "Фінансовий Рамштайн" - потрібно запровадити два рівні законодавства. Перший – кожна країна має ухвалити на національному рівні законодавство. А другий – має бути прийняте міжнародне законодавство, яке дозволить конфіскувати суверенні активи агресора", - сказав Шмигаль.

Він додав, що створена нормативна база має стати елементом майбутньої глобальної безпекової системи. І надати кожному потенційному агресору чіткий сигнал: в разі нападу всі активи країни-нападника будуть конфісковані на користь жертви.

"Це справедливо. Не українці, не європейські чи американські платники податків мають відновлювати те, що зруйнував агресор. Це він має відновити. Якщо Росія не погодиться на добровільні репарації, значить цивілізований світ має конфіскувати арештовані та заморожені кошти й віддати їх Україні", - підкреслив він.