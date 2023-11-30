Україна має інтегруватися до оборонних програм та стратегії ЄС, - фон дер Ляєн 

Про це заявила в четвер президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Reuters.

"Наша стратегія може бути повною лише тоді, коли вона також враховує потреби України і її промисловий потенціал", – сказала фон дер Ляєн у своєму виступі на щорічній конференції Європейського оборонного агентства.

Фон дер Ляєн заявила, що Україна повинна бути інтегрована в оборонні програми ЄС, щоб допомогти задовольнити її потреби у війні проти російського вторгнення.

"Першим кроком для досягнення цього є залучення України до процесу консультацій щодо Промислової стратегії", – сказала фон дер Ляєн.

"Це має призвести до інтеграції України в деякі з наших оборонних програм, за згодою Європейського парламенту і Ради ЄС, де це необхідно", – зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія має намір запропонувати Європейську програму оборонної промисловості на початку наступного року, в якій також будуть розглянуті шляхи фінансування галузі.

За її словами, в рамках цієї програми комісія намагатиметься зрозуміти, як вона може забезпечити визнання внеску оборонної промисловості в європейську безпеку з боку стійких фінансових інвесторів.

Наступного року оборонна промисловість ЄС має виконати завдання зі збільшення виробничих потужностей з виробництва боєприпасів до 1 мільйона набоїв на рік, додала фон дер Ляєн.