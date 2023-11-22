Євросоюз виділив Україні черговий транш мікрофіну - €1,5 млрд

Про це повідомила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни Росії про неї. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро", - написала вона у соцмережі Х.

За словами президентки Єврокомісії, загальна сума допомоги Україні вже сягнула 85 млрд євро.



"Буде більше. Ми запропонували 50 млрд євро для України до 2027 року". - наголосила фон дер Ляєн.