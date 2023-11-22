Євросоюз виділив Україні черговий транш мікрофіну - €1,5 млрд
У середу, 22 листопада, Європейський Союз виділив для України черговий транш у розмірі 1,5 мільярда євро в межах макрофінансової допомоги
Про це повідомила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.
"ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни Росії про неї. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро", - написала вона у соцмережі Х.
За словами президентки Єврокомісії, загальна сума допомоги Україні вже сягнула 85 млрд євро.
"Буде більше. Ми запропонували 50 млрд євро для України до 2027 року". - наголосила фон дер Ляєн.
- Місяць тому, 22 жовтня, Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.19 Купівля 37.19Продаж 37.76
- EUR Купівля 40.21Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе