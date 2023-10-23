ЄС надав Україні дев'ятий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд

По це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відтепер загальна бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить €15 млрд.

"Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр також додав, що уряд спільно з Єврокомісією зараз працює над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом €50 млрд. Наступного року Україна очікує отримати з них €18 млрд.

"Вдячний європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною", - підсумував Шмигаль.