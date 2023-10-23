ЄС надав Україні дев'ятий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд
У понеділок, 23 жовтня, Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро
По це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, відтепер загальна бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить €15 млрд.
"Це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою", - підкреслив Шмигаль.
Прем'єр також додав, що уряд спільно з Єврокомісією зараз працює над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом €50 млрд. Наступного року Україна очікує отримати з них €18 млрд.
"Вдячний європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною", - підсумував Шмигаль.
- Місяць тому, 22 вересня, Україна отримала від Європейського Союзу восьмий транш макрофінансової допомоги на таку ж суму €1,5 млрд.
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