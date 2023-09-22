Україна отримала транш макрофінансової допомоги від ЄС на €1,5 млрд
У п'ятницю, 22 вересня, стало відомо, що Україна отримала від Європейського Союзу восьмий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги розміром €1,5 млрд від Європейського Союзу. Загалом бюджетна підтримка ЄС Україні у 2023 році вже становить €13,5 млрд", - йдеться в заяві.
Шмигаль підсумував, загальна підтримка нашій країні сягнула близько 70 мільярдів євро від початку повномасштабної війни Росії проти Україн.
"Вдячні президентці ЄС Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту з економіки ЄС Валдісу Домбровскісу за непохитну солідарність з нами", - додав прем'єр.
- 22 серпня, Європейський Союз також надав Україні наступні 1,5 мільярда євро в межах макрофінансової допомоги на відновлення інфраструктури.
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