Україна отримала транш макрофінансової допомоги від ЄС на €1,5 млрд

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги розміром €1,5 млрд від Європейського Союзу. Загалом бюджетна підтримка ЄС Україні у 2023 році вже становить €13,5 млрд", - йдеться в заяві.

Шмигаль підсумував, загальна підтримка нашій країні сягнула близько 70 мільярдів євро від початку повномасштабної війни Росії проти Україн.

"Вдячні президентці ЄС Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту з економіки ЄС Валдісу Домбровскісу за непохитну солідарність з нами", - додав прем'єр.