ЄС виплатив Україні новий транш макрофіну - €1,5 млрд
У вівторок, 22 серпня, Європейський Союз надав Україні наступні 1,5 мільярда євро в межах макрофінансової допомоги на відновлення інфраструктури
Про це інформує президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з ремонту, відновлення та підтримки роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні нові 1,5 млрд євро", - заявила очільниця ЄК.
Урсула наголосила, що цього року буде ще більше допомоги.
- 23 травня Єврокомісія виділила Україні транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд. Кошти спрямують на виплату зарплат, пенсій і ремонт критичної інфраструктури.
- 30 травня Міжнародний валютний фонд і влада України досягли угоди на рівні експертів щодо першого перегляду програми розширеного фінансування. Це відкриває шлях до траншу у $900 млн.
- 3 липня до фонду України надійшов другий транш від Міжнародного валютного фонду - сума допомоги склала $890 млн.
- Також 25 липня ЄС виділив для України на 1,5 млрд євро.
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