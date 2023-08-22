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ЄС виплатив Україні новий транш макрофіну - €1,5 млрд

22 серпня, 2023 вiвторок
12:39
Війна з Росією Україна - Євросоюз

У вівторок, 22 серпня, Європейський Союз надав Україні наступні 1,5 мільярда євро в межах макрофінансової допомоги на відновлення інфраструктури

Про це інформує президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з ремонту, відновлення та підтримки роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні нові 1,5 млрд євро", - заявила очільниця ЄК.

Урсула наголосила, що цього року буде ще більше допомоги.

  • 23 травня Єврокомісія виділила Україні транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд. Кошти спрямують на виплату зарплат, пенсій і ремонт критичної інфраструктури.
  • 30 травня Міжнародний валютний фонд і влада України досягли угоди на рівні експертів щодо першого перегляду програми розширеного фінансування. Це відкриває шлях до траншу у $900 млн.  
  • 3 липня до фонду України надійшов другий транш від Міжнародного валютного фонду - сума допомоги склала $890 млн.
  • Також 25 липня ЄС виділив для України на 1,5 млрд євро.
Світ
ЄС
допомога Україні
Урсула фон дер Ляєн
відбудова України
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