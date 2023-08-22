ЄС виплатив Україні новий транш макрофіну - €1,5 млрд

Про це інформує президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з ремонту, відновлення та підтримки роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні нові 1,5 млрд євро", - заявила очільниця ЄК.

Урсула наголосила, що цього року буде ще більше допомоги.