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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Україна має підстави критикувати НАТО

Олексій Голобуцький
13 липня, 2023 четвер
10:00
Погляд Олексій Голобуцький

Так, виглядає певною мірою невдячно, але я б розділив "матеріальну" частину та "ідеологічну"

Суто з боку матеріальної підтримки ми дійсно маємо від союзників дуже багато: зброю, боєприпаси, фінанси, техніку, медичне забезпечення, навчання, навіть інвестиційні проєкти прямо зараз, ще до кінця війни ("Райнметалль" з бронетехнікою і "Байкар" з байрактарами навіть не думали б про відкриття виробництв у воюючій країні, якби не принципова позиція НАТО як такого; бо це дійсно не бізнесові, а геополітичні ініціативи). Тут ніби ремствувати підстав нема.

Хоча навіть представники самих союзників, котрі глибше занурені в питання російсько-українського протистояння і в реалії війни з боку ЗСУ, констатують: допомоги мало бути більше, а головне – вона мала бути раніше. Тобто, вчасно.

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Як сказав у своєму інтерв'ю "УП" експерт з питань України та Росії для американських медіа, ексдиректор у справах Європи в Раді нацбезпеки Білого дому Александр Віндман щодо постачань Україні важчого озброєння: "Я сказав ще давно [сенаторам]: "Все, що ви вважаєте неможливим, ви зробите. Питання в тому, чи зробите ви це вчасно". Коли вони шукали поплескування по плечу за постачання танків, я сказав, що ...розумію, що зрештою США нададуть літаки, ATACMS і все інше. Тому що мені зрозуміло, що вони це зроблять".

Так, з одного боку, союзники взагалі мусили впевнитись в настільки фантастичній речі, як можливість ЗСУ реально протистояти величезним силам армії Росії, її величезним ресурсам. Логічно: нащо віддавати зброю і техніку, тільки щоб її знищила або й затрофеїла Росія? Нащо витрачатись на апріорі програшний проєкт? Але з кожною перемогою ЗСУ враження союзників про перспективи мінялось – і допомога переставала виглядати настільки безсенсовою. Коли твої надані ресурси – це не майбутній трофей геополітичного конкурента, а зброя перемоги, це вже геть інша ситуація.

Однак з таким підходом дійсно втрачався дорогоцінний час і можливості. Так що навіть тут, попри об’єктивні причини, привід для критики є. Але я про інший аспект.

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Власне, про "ідеологічний" аспект. Не про те, "що" повинні чи не повинні надавати нам союзники, а про те, "чому" вони це роблять, не роблять або роблять частково

І власне в цьому явна проблема: вони досі не дуже розуміють, чому ж мають допомагати й допомагають Україні перемогти або хоча б встояти. Так, ми майже 1,5 року їх наполегливо і доказово переконуємо, що Росія – джерело небезпек для них же. Що Україна – знов цивілізаційна гребля, котра стримує криваву навалу. Що ЗСУ прямо зараз обстоюють безпеку Європи, а не тільки існування України. Але...

Стратегічна (тобто, на десятиліття наперед) політика союзників в цьому регіоні досі зосереджена саме на Росії, причому Росії як наддержаві. Все, що робиться, всі рішення, які приймаються, — вони приймаються з огляду на те, як відновлювати після війни стосунки з Росією як безумовним регіональним лідером і гегемоном.

Обережні паростки ідей "посприяти фрагментації Росії буде вигідніше та ефективніше і для безпеки, і для економіки" стикаються зі "скляною стелею" потужного остраху анархії в ядерній Росії. Дуже складно відмовитись від звичного формату "все, що стосується ситуації в цілому регіоні, просто вирішується домовленостями з однією Росією, далі вона все влаштує сама".

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Ну, і плюс дуже давно звичний самообман – точніше, досі (після всіх фортелів Кремля і ядерного шантажу) впевненість в можливості реалізації саме комфортного формату стосунків з Росією, "бо ж це для них і для нас зручніше і краще!". Захід досі не розчарувався і не відкинув варіант, коли нормальна держава Росія (теоретична – а не та реальна, з якою має справу Україна і світ) підтримуватиме діалог і вирішуватиме в регіоні самостійно всі проблемні питання.

Союзники досі вірять в це – в можливість функціонування Росії як "нормальної держави, з якою можна підтримувати взаємовигідний діалог". Тобто, от завтра вона візьме – і бігом вилікується від агресивності, від садизму, від жадібності та алогічності. Бо ж «це всім вигідно, то чому ні?!".

І, відповідно, негайно після одужання доведеться знов налагоджувати діалог і співпрацю. А це погано стикується з наданням F-16, важчої та далекобійнішої зброї, що дозволить результативно атакувати саму Росію і завдавати їй болючих руйнацій.

Тобто, якщо спрощено, НАТО досі переймається, як би так не дуже образити Росію в процесі припинення війни – щоб можна було легко і дуже швидко налагодити взаємовигідний повоєнний діалог.

От це і є ідеологічним коренем наших проблем з постачанням зброї. Це і є підставовою причиною пред’являти союзникам претензії.

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Так що тут критики Альянсу праві: НАТО досі у війні бачить не так Україну, як Росію. Майбутню Росію, теоретично можливу (насправді ні) Росію. І в рішеннях орієнтується на ту гіпотетичну, фантастичну Росію, котра могла б взяти на себе добрячий кавалок глобальних проблем (та ж вибудова системи важелів стримування Китаю). А не на перемогу України, майбутню багату і суверенну Україну і міцну оновлену європейську геополітичну конструкцію.

Грубо кажучи, все налагодиться, щойно колективний Захід врешті прийме майбутнє без Росії (в нинішньому форматі). Зживеться зі зростанням своєї ролі та своєї відповідальності ще й за цей регіон – включно з фрагментами агресивної імперії. Прийме, що сподівання на можливість "нормальної Росії" марні і були марні від самого початку.

Так, це значно збільшить "тягар гегемона". Але інших реальних варіантів нема. Росія давно – чинник лише глобальної дестабілізації, а не регіональної стабілізації та глобального балансу, як це хотіли бачити у Вашингтоні, Лондоні й Брюсселі.

Однак поки союзники серйозно не почнуть грати саме проти теперішньої Росії – нереально говорити про серйозну (вчасну, в повному обсязі) підтримку України у війні. Так що от з цієї точки зору Зеленський зі своїми претензіями абсолютно правий... Прикро, але факт.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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