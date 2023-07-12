Україна - НАТО: Час вже бути відвертими з самими собою…
Учора не був вдалий день для України у Вільнюсі. Нам знов сказали про "відкриті двері". Але не запросили в них заходити. Допоки не будемо готові.
Є не так багато речей, які я вважаю життєво важливими… Членство в ЄС І НАТО - це ледь не топ пункти в цьому переліку.
Це важливо - зберегти себе в демократичній західній цивілізації, мати можливість розвитку і безпеки. Мати можливість майбутнього, а не стати "сірою зоною" чи "мостом" поміж різними цивілізаціями…
Учора не був вдалий день для України у Вільнюсі. Нам знов сказали про "відкриті двері". Але не запросили в них заходити. Допоки не будемо готові.
Готовність - це і про мир, і про демократію. Про всю ту систему балансів і рівноваг, що тримають західну цивілізацію, і які глибинно не працюють в Україні. Час вже бути відвертими з самими собою…
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Відсутність незалежних і ефективних інститутів, як судів, так і парламенту та уряду. Це більше ніж інституції, це гілки влади, і це вкрай слабкі ланки в політичній системі.
Повна монополія влади на телеринку. Опозицію туди включають раз на пів року і то на специфічні теми.
В країні відсутні суспільні дискусії поза соцмережами. І ви дивуєтесь, чому все зривається на с*ач?.. А нам точно є про що дискутувати з огляду на порядок денний, який означили ЄС і НАТО.
Про верховенство права теж все зрозуміло. Знов чергова спроба контролювати суди через право вето президента на призначення кожного! судді.
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Місцеве самоврядування - ще один стовп демократії європейського штибу, який і справді ефективний, але який пиляють з усіх боків на догоду примхам центральної влади контролювати "вся і всіх"…
Цей перелік можна продовжувати.
Так от: ми платимо за свою країну неймовірно високу ціну. Бути в НАТО - це ледь не єдиний формат збереження України, бо навіть у разі поразки Росія лише збиратиметься з силами для наступного удару…
Виконати домашнє завдання, написане нам в Брюсселі та Вільнюсі, - повністю в наших інтересах. І робити це треба вже від сьогодні.
Дуже чекаю євроінтеграційних законів вже на наступному засіданні парламенту. Через егоїзм і авторитарні амбіції ми не маємо права не скористатися історичним шансом для своєї країни й мільйонів українців…
І останнє - в нас є рік. Далі вікно можливостей з виборами в США може зачинитися. Теж варто розуміти…
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
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