Україна має право на формування своєї ідентичності, але без колізій з етнічними групами, – посол Угорщини
Угорщина абсолютно готова співпрацювати з Україною, з якою є великий список партнерів
Про це на ІІ-му форумі ідей та рішень Re:Open Zakarpattia заявив Іштван Ійдярто, Надзвичайний і Повноважний посол Угорщини в Україні.
Важливим фактом співпраці є спільні кордони та пункти пропуску, хоча багато з них не працюють належним чином.
"Не справляються з тим потоком, який мав би проходити (Чоп- Загонь), інші пункти які мають обмежені можливості, потужності, - каже Іштван Ійдярто. - Угорщина готова працювати у цьому напрямку, якщо питання мобільності і зв’язку будуть вирішені, це відкриє шляхи не тільки на Закарпаття, але й в інші області України. Вирішення інфраструктурних проектів - одне з найважливіших питань у співпраці України та Угорщини".
Щодо геополітичної ролі України та пошуку ідентичності, то, на думку Іштвана Ійдярто, кризи ідентичності в України не існує.
"Це завжди є проблемний момент, в Угорщині я теж стикаюся з цим. Ми також були під турками і Австрією, деколи - значною частиною імперії, деколи - навпаки. Вирішення проблеми ідентичності це не проблема, якщо дискусія ведеться на належному рівні. Україна має право формувати свою мову, культуру та ідентичність, це її право. Тут запитання лише в тому, щоб не було колізій з етнічними групами, які проживають на її території".
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