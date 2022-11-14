Україна має скористатися помилкою Путіна та продовжити контрнаступ, - ISW
Припинення вогню зараз необхідне Путіну, аби перегрупувати свої війська, проте він продовжує наступ, і це є його помилкою з військової точки зору. Україна має скористатися цією помилкою та продовжити контрнаступ на вигідних для себе умовах
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
У повідомленні йдеться, що будь-яке припинення вогню зараз пішло б на користь Росії. Російським військам необхідний час на відновлення та інтеграцію нових мобілізованих.
"Той факт, що Путін продовжує підштовхувати своїх генералів до наступу - серйозна помилка з військової точки зору. Скоріше за все таке рішення пов'язане з тими психологічними факторами, що побудили Путіна розпочати вторгнення, а також через необхідність президента РФ продемонструвати свою твердість у відношенні щодо воєнної фракції, яку очолює Євген Пригожин", - пише ISW.
Інститут вивчення війни наголошує, що Україна має використати цю помилку Путіна, та продовжити контрнаступ в умовах, більш вигідних для Києва, ніж для Москви. Зазначається, що Україна ще не звільнила мінімально необхідні для власної безпеки території. Не зважаючи на звільнення Херсона, Мелітополь, ЗАЕС, схід Дніпра та Донеччина і Луганщина є життєво необхідними для України територіями. Саме їх звільнення убезпечить нашу країну від майбутніх атак РФ та допоможе відновити економіку.
"Київ має скористатися тим проривом, що відбувається на фронті та отримати з цього максимальну вигоду", - зазначено в повідомленні.
- В Інституті вивчення війни зазначили, що російський наступ у Донецькій області посиляться в найближчі тижні, оскільки туди прибудуть додаткові мобілізовані солдати та виведені із Херсонщини війська.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе