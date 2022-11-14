Україна має скористатися помилкою Путіна та продовжити контрнаступ, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У повідомленні йдеться, що будь-яке припинення вогню зараз пішло б на користь Росії. Російським військам необхідний час на відновлення та інтеграцію нових мобілізованих.

"Той факт, що Путін продовжує підштовхувати своїх генералів до наступу - серйозна помилка з військової точки зору. Скоріше за все таке рішення пов'язане з тими психологічними факторами, що побудили Путіна розпочати вторгнення, а також через необхідність президента РФ продемонструвати свою твердість у відношенні щодо воєнної фракції, яку очолює Євген Пригожин", - пише ISW.

Інститут вивчення війни наголошує, що Україна має використати цю помилку Путіна, та продовжити контрнаступ в умовах, більш вигідних для Києва, ніж для Москви. Зазначається, що Україна ще не звільнила мінімально необхідні для власної безпеки території. Не зважаючи на звільнення Херсона, Мелітополь, ЗАЕС, схід Дніпра та Донеччина і Луганщина є життєво необхідними для України територіями. Саме їх звільнення убезпечить нашу країну від майбутніх атак РФ та допоможе відновити економіку.

"Київ має скористатися тим проривом, що відбувається на фронті та отримати з цього максимальну вигоду", - зазначено в повідомленні.

В Інституті вивчення війни зазначили, що російський наступ у Донецькій області посиляться в найближчі тижні, оскільки туди прибудуть додаткові мобілізовані солдати та виведені із Херсонщини війська.

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