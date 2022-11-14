Про це кажуть в Інституті вивчення війни (ISW).

"Ймовірно, Путін підвищив Суровікіна і дозволив йому вийти із західного Херсона за умови, що він займе решту Донецької області, використовуючи російські сили, відбиті із західного Херсона, а також новоприбулих мобілізованих військовослужбовців", - йдеться у звіті.

На думку аналітиків, рішення Путіна пояснюється зростанням інтенсивності російських наступальних операцій спочатку в районі Бахмута, а потім в районі Вугледару.

Російські наступальні операції в Донецькій області посиляться найближчими тижнями, оскільки разом із силами, виведеними із західного Херсона, прибудуть додаткові мобілізовані військовослужбовці, наголошують в Інституті.

"Українські сили в цьому районі опиняться під сильним тиском, і Києву, швидше за все, доведеться перенаправляти війська для захисту від цих відновлених російських наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.

Як кажуть аналітики, росіяни навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному плані, попри їхні зусилля, хоча з часом вони можуть захопити Бахмут ціною величезних втрат.

Зазначається, що російські мобілізовані військовослужбовці показали себе недостатньо підготовленими, погано оснащеними й дуже неохоче воюють.

Вони не прибувають згуртованими підрозділами, а скоріше направляються в основному як індивідуальні або невеликі підрозділи для заміни частин, які воювали без відпочинку протягом дев'яти місяців, зазнали руйнівних втрат в людях і техніці, і самі значною мірою деморалізовані.

Російські сили, які діють в Донецькій області, включають частини регулярних збройних сил Росії, мобілізованих військовослужбовців, бійців приватної військової компанії Вагнера, формування БАРС (російського добровольчого резерву), ополченців з "Донецької та Луганської народних республік", солдатів чеченських підрозділів Рамзана Кадирова та добровольчих батальйонів. Цей химерний конгломерат бойових сил матиме значно меншу ефективну бойову міць, ніж угруповання регулярних частин аналогічної чисельності, кажуть експерти.

Малоймовірно, що Суровікіну вдасться перетворити його на силу, здатну вести широкомасштабну наступальну механізовану маневрену війну, особливо з огляду на те, що він навіть не витрачає (або йому не дозволяють витрачати) час на створення узгодженого ударного угруповання перед тим, як кидати його в атаку.

"Це дивне поєднання сил, ймовірно, досягне певних успіхів завдяки чисельній перевазі, але українські захисники, ймовірно, підкріплені, скоріш за все, змусять його зупинитися протягом наступних кількох місяців неподалік від вихідних позицій", - вважають в ISW.

Своєю чергою Україна також, ймовірно, відновить бойову потужність із західного Херсона та передислокує її в інші райони як для оборонних, так і для контрнаступальних операцій.

ЗСУ можуть спробувати переслідувати росіян через Дніпро в різних точках, але навряд чи зроблять це, оскільки логістика підтримки українського угруповання на східному березі є дуже складною. Тому ЗСУ, швидше за все, закріплять свій контроль над західним берегом, залишать там достатньо сил, щоб стримати будь-яку спробу росіян знову перетнути річку, і перерозподілять сили на інші напрямки.

Російський наступ у Донецькій області, ймовірно, вимагатиме від ЗСУ відволікти частину сил на оборону в цій області, але ЗСУ, вірогідно, спрямують принаймні частину відновленої бойової потужності або на посилення свого поточного контрнаступу в Луганській області, або на відкриття нового контрнаступу в іншому місці.

Тому припинення або тривале уповільнення бойових дій протягом наступних кількох місяців є дуже малоймовірним.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтвердило ГУР Міністерства оборони.

Своєю чергою загарбники оголосили Генічеськ новою "адміністративною столицею" російських терористів в окупованій частині Херсонської області.

12 листопада Сили оборони вдарили по будівлі на Херсонщині, у якій перебувало до 500 військових РФ, було відомо про 16 загиблих.

А голова Херсонської ОВА повідомив про мінування обласного центру, людей закликали не виходити на центральні вулиці, поки працюють вибухотехніки.

Також відомо, що з 7 по 13 листопада Сили оборони на Херсонщині звільнили від загарбників 179 сіл та міст на понад 4,5 тис. кв. км території.

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