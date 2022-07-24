Україна має використати ленд-ліз для відбудови своєї військової індустрії, - директор Центру відносин США - Україна
Треба відновлювати українські військові заводи на Заході країни та у сусідніх державах
Про це у ефірі Еспресо сказав директор Центру відносин США - Україна Микола Грицковян.
"Якщо читати закон про ленд-ліз, то йдеться про те, що він має почати діяти зараз, але Білий дім відтермінував це на осінь. Вони мотивують, що спершу потрібно використати $40 млрд, які вони ухвалили в травні. З них беруться останні поставки зброї. Україна мусить використати ленд-ліз, щоб відновити свою власну воєнну індустрію та виробляти власну зброю", - зазначив він.
На думку експерта, Україна має почати серійне виробництво своїх потужних систем.
"Є різні можливості, треба будувати індустрію на Заході України, треба домовлятися з нашими сусідами, щоб розмістити виробництво на їхній території. Це повинні бути українські підприємства, які виробляють українську зброю", - підсумував Грицковян.
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