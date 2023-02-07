Україна має засоби для ударів вглиб території РФ, проти яких системи ППО безсилі, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що вибухи в Калузькій області РФ 6 лютого доводять, що Україна має засоби для ударів вглиб російської території
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Хоча офіційно ми не визнаємо, проте Україна має засоби для ударів вглиб території РФ. Ці засоби проходять на 300 км вглиб території РФ і жодні російські засоби ППО не спроможні збити безпілотні літальні апарати. Вчора ми бачили заяви керівників Калузької області, що нібито в регіоні вибухнув український безпілотник, який був оснащений бомбою вагою в 100 кг. Це безпілотні комплекси Ту-141, які використовує Україна для ударів по території Росії", - розповів Згурець
Аналітик наголосив, що Україна буде посилювати можливості для ураження цілей на території РФ
"У вчорашньої події з вибухами в Калузькій області можна зробити кілька висновків. Зокрема, Україна має сили та засоби для ураження цілей на території Російської Федерації. А також те, що російська система ППО не працює. Це означає, що в України є можливість і далі обирати та знищувати цілі на території РФ", - додав він.
- В понеділок, 6 лютого, о п'ятій ранку на висоті 50 метрів над російською Калугою вибухнув безпілотник
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