Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Хоча офіційно ми не визнаємо, проте Україна має засоби для ударів вглиб території РФ. Ці засоби проходять на 300 км вглиб території РФ і жодні російські засоби ППО не спроможні збити безпілотні літальні апарати. Вчора ми бачили заяви керівників Калузької області, що нібито в регіоні вибухнув український безпілотник, який був оснащений бомбою вагою в 100 кг. Це безпілотні комплекси Ту-141, які використовує Україна для ударів по території Росії", - розповів Згурець

Аналітик наголосив, що Україна буде посилювати можливості для ураження цілей на території РФ

"У вчорашньої події з вибухами в Калузькій області можна зробити кілька висновків. Зокрема, Україна має сили та засоби для ураження цілей на території Російської Федерації. А також те, що російська система ППО не працює. Це означає, що в України є можливість і далі обирати та знищувати цілі на території РФ", - додав він.