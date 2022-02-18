Україна має знизити частку держави в економіці та пом'якшити регулювання для зростання в рейтингу економічних свобод, - експерт
Україна для підвищення рівня економічних свобод має знизити частку держави в економіці та послабити державне регулювання, в тому числі зняти валютні та торгові обмеження
Про це білоруський політик і економіст Ярослав Романчук сказав у програмі "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Не повинно бути державних банків, такого жорсткого валютного регулювання, такого високого валютного навантаження і тиску на ФОПів і мікробізнес. Не має бути таких значних торгових обмежень і такої великої частки державної власності", – сказав він, коментуючи зниження України в рейтингу економічних свобод зі 127-го до 130 місця за підсумком 2021 року.
Зарегульованість та значна частка держави в економіці призводять до зростання тіньової економіки, переконаний експерт.
"Українці рятуються від "великої держави" тіньовою економікою та "схематозом", – вказав він.
- Нагадаємо, Україна опустилася на три сходинки в рейтингу економічних свобод Economic Freedom Index-2022, посівши 130-те місце серед 177 країн. Серед європейських країн наша країна посіла передостаннє місце. Україна розмістилася у категорії "переважно невільних" країн, опинившись між Гвінеєю та Індією.
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