Україна мала б удвічі більше систем ППО, якби не зрив держзамовлення 2020-2021 років, - Муженко

Про це колишній начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ генерал Віктор Муженко заявив ув інтерв'ю "Фактам".

"У листопаді 2018 року в нас пройшли стрільби зенітно-ракетних систем на полігоні. Як правило, на такі заходи керівники підприємств виставляють свої перспективні зразки. Ми з ними провели нараду, де поставили серйозне питання щодо посилення системи протиповітряної оборони. Ми розуміли, що того, що в нас було, явно недостатньо. Після цього прорахували можливості підприємств, які виготовляють різні типи ЗРК, і зробили висновок, що за умови відповідного фінансування цілком реально з 2019 до 2023 року наростити приблизно вдвічі кількість зенітно-ракетних дивізіонів", – розповів Муженко.

Генерал наголосив, що виготовляти відповідне озброєння мали б саме українські підприємства військово-промислового комплексу. Й зауважив, що на той період часу не йшлося про закупівлю озброєння за кордоном.

"Нам на той час з іноземців ніхто особливо не продавав зенітно-ракетні комплекси", – сказав Муженко.

Генерал додав, що були розрахунки щодо збільшення кількості зенітно-ракетних дивізіонів практично вдвічі. Але цього не було реалізовано.

"Уже панували зовсім інші рішення та підходи. Зрив державно-оборонного замовлення у 2020-2021 роках призвів до цього. Саме по системі протиповітряної оборони", – зазначив генерал.

Окрім того, Муженко розповів, що в Україні були відновлені і старі зенітно-ракетні системи.

"Уже в лютому 2019-го ми провели їхні випробування на одному з південних полігонів. Шляхом певної модифікації комплексів С-125, Тор-300, С-300 В1 та інших була реальна можливість наростити кількість цих дивізіонів", – сказав Муженко.

Він також нагадав, що навесні 2019 року відбулося випробування вітчизняного комплексу "Грім", який мав дальність польоту ракети до 500 км. Випробування цього комплексу вперше відбулося у квітні 2019 року.

"А ми досі не маємо його на озброєнні ЗСУ. Ми просимо зараз у наших партнерів ракетні комплекси з дальністю 300 кілометрів. А наш "Грім" міг би перекрити їх. От такі реалії", – додав генерал Муженко.