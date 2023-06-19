У понеділок, 19 червня, збірна України зустрічається у Трнаві з Мальтою у відбірковому матчі Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок - 19:00

Збірна України розпочала відбір з поразки від Англії (0:2) та перемоги над Північною Македонією (3:2). Мальта поступилася македонцям (1:2), італійцям (0:2) та англійцям (0:4).

Україна має 3 очка та займає у групі С друге місце. Команда Сергія Реброва випереджає за додатковими показниками Італію та Північну Македонію, які також набрали по 3 пункти. Мальта не здобула жодного бала. Очолює турнірну таблицю з 9 очками Англія.

Євро-2024. Кваліфікація

Група С

4-й тур

Україна - Мальта

19 травня

Трнава, Словаччина

Стадіон Антона Малатінскего

Початок - 19:00