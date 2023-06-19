Україна - Мальта: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024
У понеділок, 19 червня, збірна України зустрічається у Трнаві з Мальтою у відбірковому матчі Євро-2024. Еспресо проведе текстовий онлайн гри. Початок - 19:00
Збірна України розпочала відбір з поразки від Англії (0:2) та перемоги над Північною Македонією (3:2). Мальта поступилася македонцям (1:2), італійцям (0:2) та англійцям (0:4).
Україна має 3 очка та займає у групі С друге місце. Команда Сергія Реброва випереджає за додатковими показниками Італію та Північну Македонію, які також набрали по 3 пункти. Мальта не здобула жодного бала. Очолює турнірну таблицю з 9 очками Англія.
Євро-2024. Кваліфікація
Група С
4-й тур
Україна - Мальта
19 травня
Трнава, Словаччина
Стадіон Антона Малатінскего
Початок - 19:00
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
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- Запоріжжя
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