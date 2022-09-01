Україна може деокупувати Херсон без бойових дій, – ексголова Королівського Інституту Об'єднаних ЗС Великої Британії

Про це він розповів у розмові з Sky News.

Оборонний аналітик сказав, що контрнаступ України відбувся "досить швидко" з "великим наступом" з південного заходу Херсона до села Велика Костромка.

"Я припускаю, що вони хотіли б зробити, це оточити приблизно 20 000 російських військ, які знаходяться на захід від річки Дніпро", – сказав він.

"Якщо вони зможуть погрожувати оточити їх, то росіянам доведеться відійти з Херсона, і справа в тому, що якщо вони зможуть переконати росіян, що вони повинні вийти з Херсона, тоді вони зможуть це зробити, не воюючи за це. Вони не хочуть бомбити місто, тому вони можуть повернути Херсон, просто провівши цей швидкий наступ, який загрожує оточити 20 000 військових", - розповів Майкл Кларк.

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