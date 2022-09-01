Україна може деокупувати Херсон без бойових дій, – ексголова Королівського Інституту Об'єднаних ЗС Великої Британії
Професор Майкл Кларк, колишній генеральний директор Королівського інституту об’єднаних ЗС Великої Британії, заявив, що українські війська можуть деокупувати Херсон, просто погрожуючи оточити 20 тис. російських військ у регіоні
Про це він розповів у розмові з Sky News.
Оборонний аналітик сказав, що контрнаступ України відбувся "досить швидко" з "великим наступом" з південного заходу Херсона до села Велика Костромка.
"Я припускаю, що вони хотіли б зробити, це оточити приблизно 20 000 російських військ, які знаходяться на захід від річки Дніпро", – сказав він.
"Якщо вони зможуть погрожувати оточити їх, то росіянам доведеться відійти з Херсона, і справа в тому, що якщо вони зможуть переконати росіян, що вони повинні вийти з Херсона, тоді вони зможуть це зробити, не воюючи за це. Вони не хочуть бомбити місто, тому вони можуть повернути Херсон, просто провівши цей швидкий наступ, який загрожує оточити 20 000 військових", - розповів Майкл Кларк.
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