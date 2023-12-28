Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україна може деокупувати Крим, якщо прорве південний фронт і здобуде перевагу в повітрі. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Україна може деокупувати Крим, якщо прорве південний фронт і здобуде перевагу в повітрі. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
28 грудня, 2023 четвер
20:51
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Українська армія може деокупувати Крим, якщо зламає південний фронт, здійснить деокупаційні заходи в Херсонській та Запорізькій областях, а також здобуде перевагу в повітрі

Ситуація навколо Авдіївки

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що з 56 ворожих атак по всій лінії фронту - 32 (тобто більш ніж половина) були скеровані на Авдіївку та населені пункти навколо неї. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський учора казав, що російський агресор налаштований на те, щоб, як мінімум, забезпечити взяття населеного пункту, але вони побоюються заходити в саму Авдіївку, аби уникнути боїв у місті, бо це ускладнить ворогу подальші дії, як це було в Бахмуті. Також учора була чергова масована атака на Авдіївку по всій східній частині з намаганням прорватися і до Степового, і до Коксохіму з активним використанням бронетехніки, танків і БМП. Ця атака була відбита, але це було вчора, а сьогодні ситуація, я думаю, не менш складна.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов заявив, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, попри їхні анонси та підготовку. Він зазначив, що погані погодні умови ускладнюють рух та дію ворожої техніки.

За його словами, українські захисники мають ефективну логістику та постачання, але зіткнулися з проблемою ворожих дронів, які мають перевагу в повітрі над Авдіївкою, тому ЗСУ слід посилювати роботу РЕБів.

Морозов розповів, що спілкувався з оборонцями Авдіївки. Вони не планують залишати населений пункт і підтвердили свою готовність та рішучість залишатися на своїх позиціях. Ворог вже втратив близько 30 тисяч бійців, намагаючись захопити місто, але не досягнув своєї мети.

"Достатня кількість дронів, артснаряд і впевненість українських військових будуть множити втрати ворога в геометричній прогресії", - підсумував він.

Директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Михайло Самусь розповів, що кожен крок росіян призводить до величезних втрат. Водночас вони будуть продовжувати наступати, намагатися штурмувати українські населені пункти.

"Противник як мінімум з 10 жовтня намагається прорвати фронт на Авдіївському напрямку, крім того, активізував наступ на Куп'янському напрямку, намагається атакувати навіть на півдні; й ми знаємо ситуацію довкола Роботиного. Але якщо ми подивимося, що ворог зміг досягти з того самого початку жовтня до кінця грудня, то ці успіхи мінімальні, навіть якщо брати до уваги втрату Мар'їнки, яку в принципі керівництво Збройних Сил України вже підтвердило. Знову ж таки, якихось особливих оперативних переваг, навіть повна руйнація й зайняття того, що колись називалося Мар'їнкою, не дає ворогу перспектив", - пояснив експерт.

Сценарії російсько-української війни

2023 рік став дуже важливим з точки зору помилок, вважає Самусь.

"Коли планувалися наступальні операції 2023-го, то багато з експертів і особливо західних говорили, що без переваги в повітрі такі операції не проводяться, вони є дуже ризикованими. Якщо говорити про досягнення реальних результатів, а під час планування та реалізації таких завдань ми переконалися, що доктрини 70-х років минулого століття були дійсно написані правильно. Тобто для того, щоб досягти успіху треба обов'язково мати перевагу в повітрі, і я сподіваюся, що дуже скоро ми побачимо наявність у складі Збройних Сил сучасних багатоцільових винищувачів, які точно змінять ситуацію", - сказав директор New Geopolitics Research Network.

Міжнародний аналітичний центр GLOBSEC зі штаб-квартирою у Братиславі провів опитування експертів і було запропоновано п'ять сценаріїв розвитку подій на подальші роки. Перший сценарій - події будуть розвиватись у форматі Третьої світової війни гібридного типу, де будуть гострі конфлікти у всьому світі з розвитком подій в Україні, війною на Близькому Сході, на Кавказі, на Балканах - це підтримали 27% фахівців.

Другий сценарій, який 30% експертів визнали цілком реалістичним та ймовірним - з Російською Федерацією триватиме війна на виснаження, де з обох сторін будуть реалізуватися бойові дії, як у 2024-му, так і у 2025 роках. І найменш ймовірний сценарій - військова поразка Росії в Україні, деокупація території, відновлення контролю над міжнародно визнаним кордоном, репатріації - таку можливість наступного року припускають лише менш ніж 4% опитаних експертів.

"Насправді, війна на виснаження і гібридна Третя світова війна не виключають того, що українській армії вдасться прорвати південний фронт, здійснити деокупаційні заходи, наприклад у Херсонській та Запорізькій областях, і підійти вже безпосередньо до початку операції з деокупації Криму. Я не хочу сказати, що це вдасться у 2024 році, хоч і не виключаю цього. З точки зору ймовірності, думаю, що гібридна Третя світова дуже високо ймовірна, бо Росія діє шляхом формування вісі зла, включення у свій оборонно-промисловий комплекс Північної Кореї, яка почала отримувати інвестиції, може розширювати свої спроможності з виробництва боєприпасів, і Китай, хоч і не прямо може підтримувати цю тенденцію. Тобто вісь зла буде намагатися розширювати кількість конфліктів, розмиваючи зусилля демократичної коаліції", - пояснює Самусь.

За даними експерта, якщо ЗСУ отримають можливість нейтралізувати панування Росії в повітрі та одержать далекобійні ракети, то операція з деокупації Криму може розпочати й у 2024 році.

Щодо того, чи можуть бійці НАТО воювати з Росією, він сказав: "Якщо уявити, що до НАТО приходить Трамп, а він погрожував виходом Сполучених Штатів і самоізоляцією для того, щоб розв'язати власні проблеми, а Європа нехай, як він казав, самостійно буде, "достатньо вже ми їх нагодували безплатними ланчами". Тобто загроза в тому, що НАТО без США не зможе воювати - це, скажімо, має право на життя, хоча Україна та, наприклад, Польща, Німеччина, Франція, Велика Британія, якщо ми зберемося разом, то це буде досить потужна організація. Єдине, що треба - бажання і готовність прийняти цей виклик".

"Стратегічно для НАТО, треба розуміти, що наступні кілька років будуть ключовими з точки зору формування свого нового формату існування і, можливо, в умовах не лише гібридної Третьої світової війни, а й реально Третьої світової війни, тоді треба буде воювати напряму з Росією", - додав експерт.

Статті
Новини
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Колонка Згурця
Погляд
Читайте також:
Маріуполь окупанти
27 грудня, 2023 середа
Австрійська поліція пояснила, чому співробітник патрулював у шоломі з літерою "Z"
Сергій Марченко
27 грудня, 2023 середа
Очільник Мінфіну Марченко про те, чому військові досі купують речі власним коштом: "Сам не розумію"
окупанти
27 грудня, 2023 середа
Оперативна ситуація на Донеччині ускладнюється, - командир екіпажу БПЛА "Кара небесна" НГУ
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.89
    Купівля 37.89
    Продаж 38.59
  • EUR
    Купівля 41.72
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 грудня
21:45
Ексклюзив
поліція ілюстративне
Офіцер ЗСУ Лапін пропонує мобілізувати чинних силовиків і молодих пенсіонерів МВС
21:35
Прапор США
США оголосили про санкції проти мережі, яка допомагає Ірану фінансувати хуситів
21:31
Шмигаль
Шмигаль просить про термінову зустріч з донорами України щодо фінансування бюджетних витрат, - Bloomberg
21:08
Зеленський та Папа Франциск
Подякував за побажання миру: Зеленський провів розмову з Папою Франциском
21:00
Ексклюзив
Карта. Луганщина_2612
Діє найменш боєздатна 25-та армія РФ: у "Інформаційному спротиві" проаналізували ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку
20:40
Кремль москва
РФ запланувала інформаційну кампанію проти України на тему "чергових президентських виборів", - ГУР
20:28
кібератака
Користувачі з України та Польщі зазнали кібератак російських хакерів
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 673-го дня війни: Японія переглянула політику щодо експорту зброї, щоб Україна отримала ракети для Patriot, а окупанти перекривали Кримський міст через вибухи в Севастополі
20:00
OPINION
Вадим Денисенко
Гола тусовка Кіркорова і знищений "Новочеркаськ"
19:59
Литва вагнерівці війна з Росією аеропорти авіація
В аеропорту Вільнюса оштрафували пасажира за емблему ПВК Вагнера
19:59
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
ЗСУ за добу відбили 12 ворожих атак на Куп'янському напрямку, - Генштаб
19:48
розгін Майдану, Київ, 30 листопада 2013 року
Суд закрив провадження щодо двох ексберкутівців у справі про розгін Майдану
19:29
Ексклюзив
Олексій Гарань
Професор Гарань сказав, скільки відсотків українців вірять у перемогу
19:09
На фото: Меланія та Дональд Трамп
Дружина Трампа Меланія не зʼявилась на сімейному різдвяному фото
19:05
Ілон Маск
Ілон Маск залишився найбагатшою людиною світу за підсумками 2023 року, - Bloomberg
19:04
Болгарія продовжила програму підтримки біженців з України до квітня 2024 року
19:00
Інтерв’ю
Віктор Андрієнко
Віктор Андрієнко: Коли мене спитали, який би я запровадив закон будучи президентом, я сказав: "той, який би заборонив артистам та музикантам йти в чиновники"
18:48
На фото: Організатори Євробачення-2024 показали, як виглядатиме сцена у Мальме
У Газі загинув претендент на участь у Євробаченні-2024 від Ізраїлю: він був військовим-резервістом
18:33
Оновлено
Зеленський Орбан
В ОП заявили, що працюють над зустріччю Зеленського та Орбана у "найближчому майбутньому"
18:31
Ексклюзив
зенітно ракетний комплекс Patriot
У Defense Express розказали про перші гібридні комплекси ППО FrankenSAM, які вже працюють в Україні
18:30
Мін'юст
Мін'юст прагне через суд конфіскувати два літаки російської компанії
18:28
На фото: Мерая Кері
Мерая Кері встановила рекорд, протримавшися 93 тижні на вершині чарту Billboard Hot 100
18:06
OPINION
Олексій Голобуцький
Навіщо уряд залякує пенсіонерів?
18:02
Естонія
Естонія не видаватиме Україні військовозобов'язаних чоловіків
18:00
Зеленський
Зеленський підписав закон про криміналізацію контрабанди підакцизних товарів
17:55
На фото: Індійська зірка Ранбір Капур
Влаштував різдвяний обід: зірку індійського кіно Ранбіра Капура звинуватили в образі релігійних почуттів
17:54
Мартін Вайнен
Головнокомандувач армії Нідерландів закликав готуватись до війни з РФ
17:50
Україна ЄС
ЄС продовжить підтримувати Україну попри протидію Угорщини, - МЗС Німеччини
17:26
черга автомобілів
Цьогоріч українці придбали 191 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону
17:22
Довіра до телемарафону "Єдині новини" знизилася з 69% до 43%, - опитування КМІС
17:18
Ірландія
Метеорологи Ірландії визнали 2023 рік найтеплішим в історії спостережень
17:16
Оновлено
Вадим Новинський
Харківобленерго заявило про спробу захоплення з боку проросійського олігарха Новинського. У "Смарт-Холдинг" відреагували
17:06
На фото: Майкл Манн
Режисер "Феррарі" Майкл Манн розповів, що його дідусь родом з Житомирщини
17:06
обстріл Запоріжжя
РФ обстріляла село в Запорізькій області: є загиблі й поранені
17:04
Оновлено
світ Росія транспорт авіаційний інцидент
У РФ пілоти Ан-24 пропустили аеропорт і сіли на кригу замерзлої річки
16:45
США допомога Україні експорт зерна економіка
США передали Україні 16 зерновозів для перевезення агропродукції
16:45
Київ, ялинка
У КМДА стверджують, що на нові фортифікаційні споруди на околицях Києва витрачено 100 млн грн
16:23
посвідчення водія
В Україні підвищать вартість низки сервісних послуг МВС: скільки коштуватиме видача водійського посвідчення
16:15
Ексклюзив
ЗСУ, шеврон з прапором
Тіла розстріляних на Запоріжжі полонених українських бійців евакуювали, - речник ЗСУ
16:07
гривня тисяча гривень
У Мінсоцполітики розповіли, що буде з пенсіями в разі затримки фіндопомоги від США та ЄС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV