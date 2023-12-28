Україна може деокупувати Крим, якщо прорве південний фронт і здобуде перевагу в повітрі. Колонка Сергія Згурця

Ситуація навколо Авдіївки

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що з 56 ворожих атак по всій лінії фронту - 32 (тобто більш ніж половина) були скеровані на Авдіївку та населені пункти навколо неї. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський учора казав, що російський агресор налаштований на те, щоб, як мінімум, забезпечити взяття населеного пункту, але вони побоюються заходити в саму Авдіївку, аби уникнути боїв у місті, бо це ускладнить ворогу подальші дії, як це було в Бахмуті. Також учора була чергова масована атака на Авдіївку по всій східній частині з намаганням прорватися і до Степового, і до Коксохіму з активним використанням бронетехніки, танків і БМП. Ця атака була відбита, але це було вчора, а сьогодні ситуація, я думаю, не менш складна.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов заявив, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, попри їхні анонси та підготовку. Він зазначив, що погані погодні умови ускладнюють рух та дію ворожої техніки.

За його словами, українські захисники мають ефективну логістику та постачання, але зіткнулися з проблемою ворожих дронів, які мають перевагу в повітрі над Авдіївкою, тому ЗСУ слід посилювати роботу РЕБів.

Морозов розповів, що спілкувався з оборонцями Авдіївки. Вони не планують залишати населений пункт і підтвердили свою готовність та рішучість залишатися на своїх позиціях. Ворог вже втратив близько 30 тисяч бійців, намагаючись захопити місто, але не досягнув своєї мети.

"Достатня кількість дронів, артснаряд і впевненість українських військових будуть множити втрати ворога в геометричній прогресії", - підсумував він.

Директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Михайло Самусь розповів, що кожен крок росіян призводить до величезних втрат. Водночас вони будуть продовжувати наступати, намагатися штурмувати українські населені пункти.

"Противник як мінімум з 10 жовтня намагається прорвати фронт на Авдіївському напрямку, крім того, активізував наступ на Куп'янському напрямку, намагається атакувати навіть на півдні; й ми знаємо ситуацію довкола Роботиного. Але якщо ми подивимося, що ворог зміг досягти з того самого початку жовтня до кінця грудня, то ці успіхи мінімальні, навіть якщо брати до уваги втрату Мар'їнки, яку в принципі керівництво Збройних Сил України вже підтвердило. Знову ж таки, якихось особливих оперативних переваг, навіть повна руйнація й зайняття того, що колись називалося Мар'їнкою, не дає ворогу перспектив", - пояснив експерт.

Сценарії російсько-української війни

2023 рік став дуже важливим з точки зору помилок, вважає Самусь.

"Коли планувалися наступальні операції 2023-го, то багато з експертів і особливо західних говорили, що без переваги в повітрі такі операції не проводяться, вони є дуже ризикованими. Якщо говорити про досягнення реальних результатів, а під час планування та реалізації таких завдань ми переконалися, що доктрини 70-х років минулого століття були дійсно написані правильно. Тобто для того, щоб досягти успіху треба обов'язково мати перевагу в повітрі, і я сподіваюся, що дуже скоро ми побачимо наявність у складі Збройних Сил сучасних багатоцільових винищувачів, які точно змінять ситуацію", - сказав директор New Geopolitics Research Network.

Міжнародний аналітичний центр GLOBSEC зі штаб-квартирою у Братиславі провів опитування експертів і було запропоновано п'ять сценаріїв розвитку подій на подальші роки. Перший сценарій - події будуть розвиватись у форматі Третьої світової війни гібридного типу, де будуть гострі конфлікти у всьому світі з розвитком подій в Україні, війною на Близькому Сході, на Кавказі, на Балканах - це підтримали 27% фахівців.

Другий сценарій, який 30% експертів визнали цілком реалістичним та ймовірним - з Російською Федерацією триватиме війна на виснаження, де з обох сторін будуть реалізуватися бойові дії, як у 2024-му, так і у 2025 роках. І найменш ймовірний сценарій - військова поразка Росії в Україні, деокупація території, відновлення контролю над міжнародно визнаним кордоном, репатріації - таку можливість наступного року припускають лише менш ніж 4% опитаних експертів.

"Насправді, війна на виснаження і гібридна Третя світова війна не виключають того, що українській армії вдасться прорвати південний фронт, здійснити деокупаційні заходи, наприклад у Херсонській та Запорізькій областях, і підійти вже безпосередньо до початку операції з деокупації Криму. Я не хочу сказати, що це вдасться у 2024 році, хоч і не виключаю цього. З точки зору ймовірності, думаю, що гібридна Третя світова дуже високо ймовірна, бо Росія діє шляхом формування вісі зла, включення у свій оборонно-промисловий комплекс Північної Кореї, яка почала отримувати інвестиції, може розширювати свої спроможності з виробництва боєприпасів, і Китай, хоч і не прямо може підтримувати цю тенденцію. Тобто вісь зла буде намагатися розширювати кількість конфліктів, розмиваючи зусилля демократичної коаліції", - пояснює Самусь.

За даними експерта, якщо ЗСУ отримають можливість нейтралізувати панування Росії в повітрі та одержать далекобійні ракети, то операція з деокупації Криму може розпочати й у 2024 році.

Щодо того, чи можуть бійці НАТО воювати з Росією, він сказав: "Якщо уявити, що до НАТО приходить Трамп, а він погрожував виходом Сполучених Штатів і самоізоляцією для того, щоб розв'язати власні проблеми, а Європа нехай, як він казав, самостійно буде, "достатньо вже ми їх нагодували безплатними ланчами". Тобто загроза в тому, що НАТО без США не зможе воювати - це, скажімо, має право на життя, хоча Україна та, наприклад, Польща, Німеччина, Франція, Велика Британія, якщо ми зберемося разом, то це буде досить потужна організація. Єдине, що треба - бажання і готовність прийняти цей виклик".

"Стратегічно для НАТО, треба розуміти, що наступні кілька років будуть ключовими з точки зору формування свого нового формату існування і, можливо, в умовах не лише гібридної Третьої світової війни, а й реально Третьої світової війни, тоді треба буде воювати напряму з Росією", - додав експерт.