Про це повідомляє The Guardian.

Відповідну заяву Джонсон зробив після того, як організатори Євробачення оголосили, що пісенний конкурс у 2023 році неможливо провести в Україні, а вони розпочали переговори про його організацію з Британією. Британський прем'єр наголосив, що Україна може і повинна приймати Євробачення-2023.

"Звичайно, я б хотів, щоб це було у нашій країні, але факт в тому, що вони перемогли, і вони заслуговують на це, і я вірю, що вони можуть це отримати, і я вірю, що вони повинні це мати", - сказав Джонсон.

Він висловив сподівання, що Євробачення відбудеться в Україні.

"Я вважаю, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для цього. Ще є рік до початку пісенного конкурсу Євробачення, сподіваюся, що все буде добре і українці його отримають", - додав Джонсон.

14 травня в італійському Турині відбувся фінал Євробачення-2022, переможцем якого став український гурт Kalush Orchestra.

17 червня європейська мовна спілка опублікувала заяву, де зазначила, що сумнівається у можливості України провести Євробачення-2023.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив, що Україна не згодна з таким рішенням.

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