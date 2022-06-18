Україна може і повинна приймати Євробачення-2023, - Джонсон
Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що виступає проти того, аби Україну позбавили права на проведення Євробачення-2023
Про це повідомляє The Guardian.
Відповідну заяву Джонсон зробив після того, як організатори Євробачення оголосили, що пісенний конкурс у 2023 році неможливо провести в Україні, а вони розпочали переговори про його організацію з Британією. Британський прем'єр наголосив, що Україна може і повинна приймати Євробачення-2023.
"Звичайно, я б хотів, щоб це було у нашій країні, але факт в тому, що вони перемогли, і вони заслуговують на це, і я вірю, що вони можуть це отримати, і я вірю, що вони повинні це мати", - сказав Джонсон.
Він висловив сподівання, що Євробачення відбудеться в Україні.
"Я вважаю, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для цього. Ще є рік до початку пісенного конкурсу Євробачення, сподіваюся, що все буде добре і українці його отримають", - додав Джонсон.
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