Україна може озброїти понад 1 млн людей у випадку повномасштабного вторгнення РФ, - нардеп Костенко

Про це він сказав у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"В нас є 260 тис. армія. Будь-яка армія, яка хоче вчинити повномасштабне вторгнення повинна втричі переважати армію в обороні. Ми рахували, що при тому озброєнні, яке є мінімум 500-600 тис. вони повинні накопичити, при тій умові, що зараз активна російська армія 711 тисяч", - заявив нардеп.



Він вважає, зважаючи на територію РФ, фактор Китаю, і того що є Далекий Схід з іншими гравцями, Росія не може всі війська і перекинути на територію України.



"Вони не зможуть зробити це фізично та в коротки терміни. Їм потрібно для цього проводити мобілізацію. Будь-яка, прихована чи не прихована, мобілізація буде видна нашій розвідці. Як ми можемо відрегувати? Зробити мобілізацію теж. Наш мобресурс приблизно 15 млн людей, озброїти ми можемо понад 1 млн людей", - сказав Костенко,

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

20 листопада повідомлялося, що США закликали союзників у Європі негайно вжити заходів для стримування Росії від вторгнення до України.

4 грудня американська розвідка повідомила, що Росія планує на початку 2022 року вторгнення до України за участі 175 тис. військових.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у випадку вторгнення Росії в Україну буде "кривава бійня" і зазначив, що не вірить у перемогу РФ у випадку ескалації конфлікту.