Україна може стати ключовим постачальником сировини для технологій майбутнього в Європу, - Шефчович
Україна може стати кращим постачальником сировини для технологій майбутнього у Європу, ніж Китай
Про це віцепрезидент Європейської комісії з міжвідомчих відносин і прогнозуванню Марош Шефчович скзаав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Думаю, у вас може вийти краще, ніж у Китая. Я розумію президента, прем'єр-міністра і ваших керівників бізнесу, які хочуть забезпечити, щоб Україна вибудовувала весь вертикально інтегрований виробничо-збутовий ланцюг навкруги важливої сировини, і щоб в Україні залишалося якомога більше доданої вартості", - цитує агентство слова Шефчовича.
Таким чином, додав він, Україна могла б стати ключовим постачальником сировини і компонентів для нових технологій у Європу.
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