Україна може вступити до НАТО, коли це їй не буде потрібно, - аналітик Умланд
Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд вважає, що може статись ситуація, коли Україні не потрібно буде вступати до НАТО
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я б все-таки відрізняв дискусії про майбутнє України та Росії. Стосовно України на Заході є дискусії. Там багато говорять про відбудову України, європейську інтеграцію та вступ до НАТО. В цих дискусіях велику роль грає внутрішня політика кожної з країн. Оскільки громадяни центральних і східних країн Європи підтримують вступ України до НАТО, а от в західному суспільстві є чимало тих, хто проти. Вони можливо і підтримують Україну на шляху до НАТО, але лише після війни. Тому може статись така ситуація, коли Україна вступить до НАТО, коли їй це все буде вже не потрібно", - пояснив Умланд.
Аналітик наголосив, що майбутнє Росії знаходиться в невизначеному стані
"Стосовно Росії великих дискусій немає. Ніхто не знає, що буде з Російською Федерацією в майбутньому. Ніхто не розуміє і не знає, чи розпадеться РФ та, чи існуватиме путінський режим і далі. Це набагато складніше питання", - додав він.
- 31 січня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив переконання, що Росія не напала б на Україну, якщо вона була б членом НАТО.
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