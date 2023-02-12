Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я б все-таки відрізняв дискусії про майбутнє України та Росії. Стосовно України на Заході є дискусії. Там багато говорять про відбудову України, європейську інтеграцію та вступ до НАТО. В цих дискусіях велику роль грає внутрішня політика кожної з країн. Оскільки громадяни центральних і східних країн Європи підтримують вступ України до НАТО, а от в західному суспільстві є чимало тих, хто проти. Вони можливо і підтримують Україну на шляху до НАТО, але лише після війни. Тому може статись така ситуація, коли Україна вступить до НАТО, коли їй це все буде вже не потрібно", - пояснив Умланд.

Аналітик наголосив, що майбутнє Росії знаходиться в невизначеному стані

"Стосовно Росії великих дискусій немає. Ніхто не знає, що буде з Російською Федерацією в майбутньому. Ніхто не розуміє і не знає, чи розпадеться РФ та, чи існуватиме путінський режим і далі. Це набагато складніше питання", - додав він.