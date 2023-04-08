Про це в етері телемарафону в п’ятницю заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Будь-яке рішення (саміту НАТО – ред.), яке означатиме, що від фрази "двері відкриті" ми переходимо до фрази "Україна на порозі членства в НАТО", будуть вважатись успішним результатом", – підкреслив міністр.

Також Кулеба анонсував "багато інших рішень" на саміті НАТО, зокрема про новий багаторічний план підтримки України та "певні гарантії безпеки для України". "Але перлина в цій короні – саме питання щодо членства, тобто як ми рухаємось до членства", – наголосив він.

"Ще раз наголошую: ми щиро цінуємо практичну допомогу, яка надходить від НАТО для України. Але зараз ключове питання в іншому: це членство. Тому що немає іншого шляху забезпечити безпеку на євроатлантичному просторі і запобігти наступній агресії Росії проти України", – пізніше додав голова МЗС.

"Є лише один вихід, є лише один шлях, і цей шлях – це членство України в НАТО. Без ПДЧ, без багаторічних планів – чіткий, зрозумілий, осяжний у часі алгоритм, що робить НАТО, що робить Україна", – підсумував він.