Україна наближається до дискусії щодо отримання літаків, - Згурець
Україна підходить до отримання літаків від Заходу, але питання полягає у виборі їхніх типів і форм надання
Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
"Якщо в нас будуть просування щодо Patriot, то поволі, як я думаю, ми підходимо до початку дискусії про отримання літаків", - наголосив він.
За словами Сергія Згурця командування Повітряних сил неодноразово згадувало про літаки четертого покоління й далі в побажаннях до партнерів. США виділили кошти на підготовку українських пілотів, але наразі питання полягає у виборі типів літаків і формату постачання.
"Позитив цієї новини полягає в тому, що речі, які раніше здавалися дуже далекими, насправді дуже близькі", - зауважив експерт.
- 6 грудня міністр оборони Україні Олексій Резніков висловив упевненість, що Україна отримає танки стандартів НАТО та бойові літаки.
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