Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Якщо в нас будуть просування щодо Patriot, то поволі, як я думаю, ми підходимо до початку дискусії про отримання літаків", - наголосив він.

За словами Сергія Згурця командування Повітряних сил неодноразово згадувало про літаки четертого покоління й далі в побажаннях до партнерів. США виділили кошти на підготовку українських пілотів, але наразі питання полягає у виборі типів літаків і формату постачання.

"Позитив цієї новини полягає в тому, що речі, які раніше здавалися дуже далекими, насправді дуже близькі", - зауважив експерт.

6 грудня міністр оборони Україні Олексій Резніков висловив упевненість, що Україна отримає танки стандартів НАТО та бойові літаки.

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