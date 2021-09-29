Україна наблизилася до Росії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Завдяки нічиїй "Шахтаря" з італійським "Інтером" у 2-му турі Ліги чемпіонів, Україна наблизилася до Росії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Про це повідомляє Sport.ua.
Нульова нічия "Шахтаря" з "Інтером" принесла Україні 0.200 бала у таблицю коефіцієнтів. Наша країна залишається на 11-й позиції з 30.601 пунктами, але наблизилася на відстань однієї перемоги до Росії.
Здобути її спробує "Динамо", яке сьогодні зіграє у Мюнхені у ЛЧ з німецькою "Баварією", та "Зоря", яка 30 вересня у Запоріжжі зустрінеться у Лізі конференцій з італійською "Ромою".
У Росії наразі 30.882 бала та попереду сьогоднішній домашній матч "Зеніту" проти шведського "Мальме" у Лізі чемпіонів та дві завтрашні гостьові гри в Італії у Лізі Європи: "Наполі" – "Спартак" та "Лаціо" – "Локомотив".
Місце в топ-10 рейтингу УЄФА дозволить чемпіону країни напряму потрапити у груповий раунд Ліги чемпіонів 2023/24.
- Нагадаємо, 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв внічию проти італійського "Інтера".
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