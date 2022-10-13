Україна навчає 100 тисяч учнів на окупованій території

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у телеграмі.

Він подякував батькам і учням із тимчасово окупованої території, які, попри тиск і примус самопроголошеної окупаційної влади навчатися за російськими стандартами, обирають українську освіту.

"В умовах жорстокого повномасштабного вторгнення рф наше головне завдання – не залишити поза освітнім процесом жодної дитини, незалежно від того, де нині вона перебуває", – наголошує міністр освіти і науки.

Також наразі майже 10 тисяч українських шкіл надають освітні послуги для внутрішньо переміщених школярів.

До слова, росіяни на окупованій частині Херсонської області змогли відкрити менш ніж сто шкіл, там бракує педагогів та дітей, більшість учнів вчаться онлайн за українською програмою