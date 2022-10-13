Україна навчає 100 тисяч учнів на окупованій території
У понад 1 тисячі шкіл в онлайн-форматі навчаються майже 100 тисяч українських учнів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у телеграмі.
Він подякував батькам і учням із тимчасово окупованої території, які, попри тиск і примус самопроголошеної окупаційної влади навчатися за російськими стандартами, обирають українську освіту.
"В умовах жорстокого повномасштабного вторгнення рф наше головне завдання – не залишити поза освітнім процесом жодної дитини, незалежно від того, де нині вона перебуває", – наголошує міністр освіти і науки.
Також наразі майже 10 тисяч українських шкіл надають освітні послуги для внутрішньо переміщених школярів.
- До слова, росіяни на окупованій частині Херсонської області змогли відкрити менш ніж сто шкіл, там бракує педагогів та дітей, більшість учнів вчаться онлайн за українською програмою
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