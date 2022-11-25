Україна не капітулюватиме в обмін на світло. В ОП нагадали Заходу про необхідність постачання зброї
Україна й далі буде переконувати західних союзників у необхідності швидшого надання озброєння
Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".
"Коли ведемо переговори, коли розмовляємо з кимось на різних майданчиках, ми говоримо: "Знаєте, ви все одно нам це дасте, у будь-якому разі. Бо ви не зможете дивитися, як люди "геноцидять" інших людей. У такій кількості й так демонстративно. Ви все одно передасте нам ракети ATACMS, ви все одно передасте нам бронетехніку: Leopard чи Abrams - будь-яку бронетехніку", - зазначив Подоляк.
За його словами, українська сторона пояснює необхідність швидшого постачання озброєнь і партнери це розуміють, але "ще не можуть перейти через цей ключовий страх - страх війни як такої, ми наче в різних просторах перебуваємо".
"Тому що не можна програти війну. І ми не будемо відмовлятися від війни заради капітуляції в обмін на світло. Ви будете нам передавати системи ПРО в будь-якому разі, тому що треба захистити небо. Щоб ми зменшили кількість цих фото, які ви маєте побачити - вбитих людей у 21 столітті, тому що вони вдома перебували в мирному місті Києві чи мирному місті Вінниці", - підсумував Подоляк.
- Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".
- 24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після аварійного відключення трьох українських АЕС, їхню роботу в українській енергомережі мають відновити до кінця доби
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- Проте гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що відновити електропостачання по всій країні вдасться не одразу, адже після обстрілів система не може вийти на базовий рівень споживання та генерації в один момент.
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