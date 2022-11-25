Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

"Коли ведемо переговори, коли розмовляємо з кимось на різних майданчиках, ми говоримо: "Знаєте, ви все одно нам це дасте, у будь-якому разі. Бо ви не зможете дивитися, як люди "геноцидять" інших людей. У такій кількості й так демонстративно. Ви все одно передасте нам ракети ATACMS, ви все одно передасте нам бронетехніку: Leopard чи Abrams - будь-яку бронетехніку", - зазначив Подоляк.

За його словами, українська сторона пояснює необхідність швидшого постачання озброєнь і партнери це розуміють, але "ще не можуть перейти через цей ключовий страх - страх війни як такої, ми наче в різних просторах перебуваємо".

"Тому що не можна програти війну. І ми не будемо відмовлятися від війни заради капітуляції в обмін на світло. Ви будете нам передавати системи ПРО в будь-якому разі, тому що треба захистити небо. Щоб ми зменшили кількість цих фото, які ви маєте побачити - вбитих людей у 21 столітті, тому що вони вдома перебували в мирному місті Києві чи мирному місті Вінниці", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".

24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після аварійного відключення трьох українських АЕС, їхню роботу в українській енергомережі мають відновити до кінця доби

Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в усіх регіонах.

Проте гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що відновити електропостачання по всій країні вдасться не одразу, адже після обстрілів система не може вийти на базовий рівень споживання та генерації в один момент.

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