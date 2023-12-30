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"Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула море і зробила безпечнішим небо": Зеленський провів підсумкову ставку

30 грудня, 2023 субота
18:21
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів підсумкове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: він заявив, що цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо

Про це Зеленський повідомив у telegram

За його словами, на Ставці підбили цьогорічні воєнні підсумки року, проаналізували результати ведення бойових дій та рішення. Зеленський зазначив, що з урахуванням цих висновків, прогнозів та можливостей України було визначено стратегію застосування Сил оборони на 2024 рік.

"Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України", - наголосив президент. 

  • Раніше Зеленський заявив, що 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва України. 
Україна
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Військові новини
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