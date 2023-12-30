"Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула море і зробила безпечнішим небо": Зеленський провів підсумкову ставку
Президент Володимир Зеленський провів підсумкове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: він заявив, що цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо
Про це Зеленський повідомив у telegram.
За його словами, на Ставці підбили цьогорічні воєнні підсумки року, проаналізували результати ведення бойових дій та рішення. Зеленський зазначив, що з урахуванням цих висновків, прогнозів та можливостей України було визначено стратегію застосування Сил оборони на 2024 рік.
"Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України", - наголосив президент.
- Раніше Зеленський заявив, що 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва України.
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