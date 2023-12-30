"Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула море і зробила безпечнішим небо": Зеленський провів підсумкову ставку

Про це Зеленський повідомив у telegram.

За його словами, на Ставці підбили цьогорічні воєнні підсумки року, проаналізували результати ведення бойових дій та рішення. Зеленський зазначив, що з урахуванням цих висновків, прогнозів та можливостей України було визначено стратегію застосування Сил оборони на 2024 рік.

"Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України", - наголосив президент.