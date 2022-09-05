Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Україна - Нідерланди відбудеться у Любляні (Словенія) та розпочнеться о 18:30. Наживо гру покаже телеканал УНІАН та регіональні канали Суспільного.

На груповому етапі збірна України програла Сербії (0:3) та перемогла Туніс (3:0) та Пуерто-Рико (3:1) і посіла у своїй групі друге місце. Нідерланди здолали Єгипет (3:0), Аргентину (3:2) та Іран (3:1) та фінішували у квартеті першими.

Збірна Нідерландів є олімпійським чемпіоном-1996, чемпіоном Європи-1997 та віцечемпіоном світу-1994. на останньому великому турнірі - ЧЄ-2021 - нідерландці дійшли до чвертьфіналу, а українці зупинилися у 1/8 фіналу.

Чемпіонат світу-2022 з волейболу

Чоловіки, 1/8 фіналу

Україна - Нідерланди

Любляна, Словенія

5 вересня, 18:30

Пряма трансляція на телеканалі УНІАН та регіональних каналах Суспільного

31 серпня у 3-му турі групового етапу ЧС-2022 з волейболу збірна України перемогла Пуерто-Рико з рахунком 3:1 та вийшла до 1/8 фіналу.

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