Україна - Нідерланди: де та коли дивитися матч 1/8 фіналу ЧС з волейболу
У понеділок, 5 вересня, чоловіча збірна України зустрічається з Нідерландами у 1/8 фіналу чемпіонату світу з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Україна - Нідерланди відбудеться у Любляні (Словенія) та розпочнеться о 18:30. Наживо гру покаже телеканал УНІАН та регіональні канали Суспільного.
На груповому етапі збірна України програла Сербії (0:3) та перемогла Туніс (3:0) та Пуерто-Рико (3:1) і посіла у своїй групі друге місце. Нідерланди здолали Єгипет (3:0), Аргентину (3:2) та Іран (3:1) та фінішували у квартеті першими.
Збірна Нідерландів є олімпійським чемпіоном-1996, чемпіоном Європи-1997 та віцечемпіоном світу-1994. на останньому великому турнірі - ЧЄ-2021 - нідерландці дійшли до чвертьфіналу, а українці зупинилися у 1/8 фіналу.
Чемпіонат світу-2022 з волейболу
Чоловіки, 1/8 фіналу
Україна - Нідерланди
Любляна, Словенія
5 вересня, 18:30
Пряма трансляція на телеканалі УНІАН та регіональних каналах Суспільного
- 31 серпня у 3-му турі групового етапу ЧС-2022 з волейболу збірна України перемогла Пуерто-Рико з рахунком 3:1 та вийшла до 1/8 фіналу.
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