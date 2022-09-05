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Україна - Нідерланди: де та коли дивитися матч 1/8 фіналу ЧС з волейболу

5 вересня, 2022 понедiлок
09:58
Спорт Збірна України з волейболу

У понеділок, 5 вересня, чоловіча збірна України зустрічається з Нідерландами у 1/8 фіналу чемпіонату світу з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч Україна - Нідерланди відбудеться у Любляні (Словенія) та розпочнеться о 18:30. Наживо гру покаже телеканал УНІАН та регіональні канали Суспільного. 

На груповому етапі збірна України програла Сербії (0:3) та перемогла Туніс (3:0) та Пуерто-Рико (3:1) і посіла у своїй групі друге місце. Нідерланди здолали Єгипет (3:0), Аргентину (3:2) та Іран (3:1) та фінішували у квартеті першими.  

Збірна Нідерландів є олімпійським чемпіоном-1996, чемпіоном Європи-1997 та віцечемпіоном світу-1994. на останньому великому турнірі - ЧЄ-2021 - нідерландці дійшли до чвертьфіналу, а українці зупинилися у 1/8 фіналу. 

Чемпіонат світу-2022 з волейболу

Чоловіки, 1/8 фіналу

Україна - Нідерланди

Любляна, Словенія

5 вересня, 18:30

Пряма трансляція на телеканалі УНІАН та регіональних каналах Суспільного

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волейбол
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