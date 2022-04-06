Україна очікує від Грузії доказів, що вона не допомагає РФ обходити санкції, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна підозрює Грузію у спробах допомогти Росії обійти санкції
Про це він сказав в ефірі всеукраїнського телемарафон, передає Liga.Net.
"Ми чекаємо на офіційні докази і переконливі аргументи з боку Грузії про те, що вони цього не роблять. Потім будемо вирішувати, які дії вживати, якщо ці докази і аргументи будуть недостатньо переконливими", - сказав Кулеба.
Він додав, що якби Україна та союзники не мали впливу на Грузію, то росіяни уже б створили маршрут для обходу санкцій через країну.
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