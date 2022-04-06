Україна очікує від Грузії доказів, що вона не допомагає РФ обходити санкції, - Кулеба

Про це він сказав в ефірі всеукраїнського телемарафон, передає Liga.Net.

"Ми чекаємо на офіційні докази і переконливі аргументи з боку Грузії про те, що вони цього не роблять. Потім будемо вирішувати, які дії вживати, якщо ці докази і аргументи будуть недостатньо переконливими", - сказав Кулеба.

Він додав, що якби Україна та союзники не мали впливу на Грузію, то росіяни уже б створили маршрут для обходу санкцій через країну.