Україна очолила престижний рейтинг Євро-2020
Збірна України стала найдисциплінованішою командою Євро-2020
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Українська команда найменше фолила в своїх матчах. Збірна України з футболу здійснювала в середньому за матч 8,8 фоли. Це найкращий показник серед усіх команд Євро-2020.
У топ-3 також увійшли Уельс (9,25) і Шотландія (9,3). Найчастіше фолила Австрія - 13,75 порушення правил за матч.
Загалом, українські футболісти зробили 44 фоли в 5 матчах Євро-2020. Отримали лише 4 жовті картки.
Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка вперше в своїй історії вийшла до плей-офф чемпіонату Європи та дісталася чвертьфіналу Євро-2020.
- 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.
- 12 липня стало відомо, що збірна України має найбільшу кількість пропущених м'ячів серед усіх команд Євро-2020.
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