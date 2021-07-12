Україна очолила престижний рейтинг Євро-2020

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.



Українська команда найменше фолила в своїх матчах. Збірна України з футболу здійснювала в середньому за матч 8,8 фоли. Це найкращий показник серед усіх команд Євро-2020.



У топ-3 також увійшли Уельс (9,25) і Шотландія (9,3). Найчастіше фолила Австрія - 13,75 порушення правил за матч.



Загалом, українські футболісти зробили 44 фоли в 5 матчах Євро-2020. Отримали лише 4 жовті картки.

Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка вперше в своїй історії вийшла до плей-офф чемпіонату Європи та дісталася чвертьфіналу Євро-2020.