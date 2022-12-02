Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Україна отримає від Google $2 млн на цифрову освіту та 50 тис. ліцензій спеціалізованого хмарного програмного забезпечення Google Workspace для уряду.

"Сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. Тепер й інші державні установи зможуть працювати швидше, попри обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 тис. ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік", - мовиться в повідомленні.

Віцепрем'єр також інформує про виділення гранту на $2 млн."Новий грант на 2 мільйони доларів спрямуємо на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи Дія.Цифрова освіта".

Михайло Федоров пише, що буде запущено англомовну версію Дія.Цифрова освіта. Зокрема на платформі стануть доступними програми з отримання нових навичок. Вони матимуть персоналізовані навчальні траєкторії з елементами штучного інтелекту.

"Це дозволить у майбутньому багатьом знайти потрібну роботу та зробити внесок в економічне відродження держави".

1 грудня повідомлялося, що Мінцифра та Amazon Web Services підписали меморандум, у межах якого Україна отримає $75 млн підтримки.

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