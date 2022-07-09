Україна отримає нові засоби ППО, берегової охорони та "все що потрібно в майбутні місяці і роки", - Пентагон
Сполучені Штати Америки опрацьовують плани щодо забезпечення України зброєю на роки вперед
Про це пише Financial Times.
Як заявив на умовах анонімності представник Пентагону, Вашингтон планує задовольнити потреби України "на місяці і роки вперед", а також поставити додаткові системи берегової охорони і замістити радянські засоби ППО.
"Якщо росіяни думають, що зможуть вижити українців, їм треба переосмислити це, тому що ми вже повертаємося до того, щоб думати про те, що потрібно українцям в майбутні місяці і роки", - додав він.
- Напередодні стало відомо, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на $400 млн, зокрема нову високоточну зброю.
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