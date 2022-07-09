Про це пише Financial Times.

Як заявив на умовах анонімності представник Пентагону, Вашингтон планує задовольнити потреби України "на місяці і роки вперед", а також поставити додаткові системи берегової охорони і замістити радянські засоби ППО.

"Якщо росіяни думають, що зможуть вижити українців, їм треба переосмислити це, тому що ми вже повертаємося до того, щоб думати про те, що потрібно українцям в майбутні місяці і роки", - додав він.

Напередодні стало відомо, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на $400 млн, зокрема нову високоточну зброю.

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