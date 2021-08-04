Україна отримає від Британії два протимінних кораблі

Про це повідомила пресслужба Королівського ВМФ Британии, передає НВ.

Кораблі Ramsey та Blyth завершили свою службу у рядах британського флоту. Ramsey пройшов 175 тис. миль шляху за 21 рік, а Blyth — 185 тис. миль за 20 років.

Зазначається, що кораблі підтримували операції на Близькому Сході, навколо Великої Британії та виконували обов’язки НАТО у водах Північної Європи та Середземного моря.

Кораблі заміняються ініціативою Project Wilton з впровадження автономних чи безпілотних човнів та систем для видобування корисних копалин. Кораблі Україна отримає після завершення ремонтних робіт на суднах.