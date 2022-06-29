Україна отримає від Канади кредит на $150 млн

Про це під час пресконференції за підсумками участі у саміті G7 заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.

"Канада надасть українському уряду 200 млн (канадських, - ред.) доларів, аби підтримати його негайну потребу у ліквідності", - сказав він.

Канада також інвестує понад 150 млн канадських доларів (близько 115 млн доларів США) у кілька проєктів з підтримки миру й безпеки, а також надання гуманітарної допомоги в Україні.

“Йдеться в тому числі про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна”, - наголосив прем’єр Канади.

У Німеччині у вівторок, 28 червня, закінчився саміт очільників країн Великої сімки, до якої входять США, Канада, Японія, Італія, Франція, Велика Британія та Німеччина. Головними темами саміту були підтримка України та посилення тиску на РФ.

28 червня канадський сенат схвалив законопроєкт прем'єр-міністра Трюдо, який передбачає можливість конфіскації російських активів.

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