Україна отримає від Канади кредит на $150 млн
Канада надасть Україні пільговий кредит у 200 млн канадських доларів (близько 150 млн доларів США) для підтримки негайних потреб у державних видатках
Про це під час пресконференції за підсумками участі у саміті G7 заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.
"Канада надасть українському уряду 200 млн (канадських, - ред.) доларів, аби підтримати його негайну потребу у ліквідності", - сказав він.
Канада також інвестує понад 150 млн канадських доларів (близько 115 млн доларів США) у кілька проєктів з підтримки миру й безпеки, а також надання гуманітарної допомоги в Україні.
“Йдеться в тому числі про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна”, - наголосив прем’єр Канади.
У Німеччині у вівторок, 28 червня, закінчився саміт очільників країн Великої сімки, до якої входять США, Канада, Японія, Італія, Франція, Велика Британія та Німеччина. Головними темами саміту були підтримка України та посилення тиску на РФ.
- 28 червня канадський сенат схвалив законопроєкт прем'єр-міністра Трюдо, який передбачає можливість конфіскації російських активів.
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