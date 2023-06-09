Україна отримає винищувачі F-16 через 2-3 місяці, – екскомандувач сухопутних військ Польщі
Україна отримає сучасні багатоцільові винищувачі F-16 через 2-3 місяці. Українські пілоти вже майже готові використовувати ці літаки в бою
Про це Укрінформу розповів екскомандувач сухопутних військ Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак.
"На мою думку, підготовка українських пілотів триває вже давно, оскільки навчання пілота на F-16 має відбуватися упродовж двох років. Думаю, що Україна перебуває на етапі, коли українські пілоти вже майже готові використовувати F-16 у бою", - сказав він.
За його словами, зараз міжнародні партнери України мають визначитись, хто з них готовий передати літаки.
"США мають багато винищувачів цього типу в пустелі в Арізоні й можуть їх передати", - зазначив генерал.
"На мою думку, через два-три місяці Україна матиме літаки F-16, оскільки українські пілоти, без сумніву, вже готові їх експлуатувати", - додав він.
- 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.
- Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
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