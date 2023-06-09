Про це Укрінформу розповів екскомандувач сухопутних військ Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак.

"На мою думку, підготовка українських пілотів триває вже давно, оскільки навчання пілота на F-16 має відбуватися упродовж двох років. Думаю, що Україна перебуває на етапі, коли українські пілоти вже майже готові використовувати F-16 у бою", - сказав він.

За його словами, зараз міжнародні партнери України мають визначитись, хто з них готовий передати літаки.

"США мають багато винищувачів цього типу в пустелі в Арізоні й можуть їх передати", - зазначив генерал.

"На мою думку, через два-три місяці Україна матиме літаки F-16, оскільки українські пілоти, без сумніву, вже готові їх експлуатувати", - додав він.