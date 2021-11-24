Україна отримала 30 тис. доз вакцини від грипу: щеплюватимуть медпрацівників
Україна отримала гуманітарну допомогу з вакциною від грипу для профілактики захворювання серед медиків
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Крім вакцинації проти COVID-19, триває й вакцинація проти грипу. Україна безкоштовно отримала 30 тис. доз вакцини для профілактики грипу серед медичних працівників. Зазначені вакцини зайшли за механізмом PIVI. Це – вакцини корейського виробництва і 17–19 листопада їх вже доставили в регіони", - розповів він.
Ляшко додав, що державним коштом було закуплено більш, ніж 180 тис. доз, французької й нідерландської вакцини від грипу. Нею щеплюватимуть тих, хто належить до груп ризику: медиків, освітян, військових, людей, старших за 60 років.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.45
- Актуальне
- Важливе