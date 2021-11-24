Україна отримала 30 тис. доз вакцини від грипу: щеплюватимуть медпрацівників

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.



"Крім вакцинації проти COVID-19, триває й вакцинація проти грипу. Україна безкоштовно отримала 30 тис. доз вакцини для профілактики грипу серед медичних працівників. Зазначені вакцини зайшли за механізмом PIVI. Це – вакцини корейського виробництва і 17–19 листопада їх вже доставили в регіони", - розповів він.



Ляшко додав, що державним коштом було закуплено більш, ніж 180 тис. доз, французької й нідерландської вакцини від грипу. Нею щеплюватимуть тих, хто належить до груп ризику: медиків, освітян, військових, людей, старших за 60 років.

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